La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran ha manifestat la seva «decepció» pels resultats de la reunió mantinguda el 25 de gener passat amb representants del departament de Drets Socials de la Generalitat per tractar la construcció de la nova residència per a gent gran que reclama a Manresa. Segons la plataforma, les representants de la Generalitat -la secretària general d’Afers Socials i Famílies, Anna Figueres, i la directora de Serveis Territorials de Barcelona, Lluïsa Nicolau- «es van manifestar totalment tancades a la possibilitat de construir una nova residència pública».

Fonts de l’entitat de gent gran expliquen que els van exposar «les raons per les quals es justifica la construcció d’una residència pública a Manresa. Per una banda, que la ciutat «disposa de 226 places finançades amb diners públics per a una població de més de 16.000 persones majors de 65 anys» i, per l’altra, que «de les 226 places finançades amb diners públics, només 58 corresponen a una residència de titularitat pública (la de la Font dels Capellans). La resta són places concertades amb altres entitats privades».

Posen de relleu que «les representants de la Generalitat a la reunió van reconèixer la mancança de places finançades amb diners públics a la ciutat de Manresa i van afirmar que al departament de Drets Socials estaven realitzant en aquest moment un mapa de necessitats a nivell de Catalunya, a partir del qual estarien en condicions de determinar quina quantitat de places correspondria a Manresa». Quan a la residència pública, manifesten que es van tancar a la proposta perquè «no existia en el pressupost 2022 cap previsió en aquest sentit i no es podien comprometre que hi sigui en els propers pressupostos. Per tant, es van reafirmar en què qualsevol augment de places que es produeixi ho serà en la modalitat actual de concertació».

«Descontents -i preocupats- amb la reunió», l’1 de febrer van enviar «un escrit urgent i certificat a la consellera de la Generalitat de Drets Socials Violant Cervera, sol·licitant una reunió directament amb ella. Per altra banda, el març tenen previst reunir-se amb la Generalitat i l’Ajuntament per intentar desbloquejar el tema.