El Servei de Nefrologia de la Fundació Althaia ha posat en marxa l’hemodiàlisi a domicili, una nova modalitat que millora la qualitat de vida i confort dels pacients amb malaltia renal crònica a la vegada que augmenta el seu empoderament i implicació en el procés assistencial.

Amb aquest nou sistema, la persona realitza hemodiàlisi a casa seva de forma autònoma, en sessions adaptades als seus horaris i necessitats, fet que facilita el manteniment de l’activitat sociolaboral quotidiana.

La implantació d’aquest projecte s’emmarca en un nou model d’atenció telemàtic que facilita l’accés als serveis assistencials, molt necessari en un moment de pandèmia i que, a més, aporta avantatges importants en els usuaris i professionals.

A més de la flexibilitat horària, el principal benefici és que els pacients no s’han de desplaçar a l’hospital tres vegades per setmana durant quatre hores, que és la freqüència i durada de l’hemodiàlisi ambulatòria.

Amb el nou programa poden seguir el tractament des del seu domicili, amb suport telefònic per part de l’equip de Nefrologia, que rep telemàticament tota la informació de cada sessió per fer-ne seguiment. També poden contactar les 24 hores del dia amb l’empresa subministradora de l’equipament per resoldre qualsevol qüestió tècnica que pugui sorgir.

Quins pacients?

Els criteris establerts per accedir a aquesta nova modalitat són sobretot la coresponsabilitat en seguir el tractament, la implicació i destresa en l’autocura i les habilitats en el maneig de l’aparell.

El procés de selecció dels pacients més adients va a càrrec dels professionals del Servei de Nefrologia en funció d’una sèrie de criteris establerts.

Cal tenir en compte que en l’hemodiàlisi domiciliària és el mateix pacient qui s’encarrega de preparar i controlar la sessió mentre que quan es fa a l’hospital, tant el maneig de la màquina com el control de la sessió, va a càrrec de l’equip d’infermeria.

Formació

Abans d’iniciar l’hemodiàlisi a domicili, el pacient ha de seguir un procés d’aprenentatge i entrenament que imparteixen els professionals de Nefrologia de la institució a les instal·lacions de Sant Joan de Déu i que dura entre 4 i 5 setmanes.

En paral·lel, es proveeix de l’equip necessari al domicili, que pot ser transportable si s’escau.

A casa seva, el pacient escull l’horari que més s’adequa a les seves rutines i necessitats, cosa que facilita el manteniment de l’activitat social i laboral. En aquesta modalitat les sessions es fan entre quatre i sis cops a la setmana i tenen una durada d’entre dues i tres hores. Són, per tant, més freqüents però més curtes i suaus, fet que repercuteix positivament en el pacient.

Seguiment

L’equip de Nefrologia fa un estret seguiment d’aquestes persones, que inclou un control analític mensual. Per això s’ha creat la Unitat de Diàlisi Domiciliària, formada per professionals de l’equip mèdic i infermeria del servei, que ja es feia càrrec d’un altre tipus de diàlisi a domicili, la peritoneal.

La posada en marxa d’aquesta nova modalitat es va fer de forma pilot a la tardor del 2021 amb dues persones que complien els criteris establerts.

En l’actualitat ja hi ha quatre persones seguint aquest programa i la idea és que paulatinament es vagi ampliant.

La Unitat de Diàlisi d’Althaia

La Unitat de Diàlisi d’Althaia, que forma part del Servei de Nefrologia, atén setmanalment 120 pacients que requereixen hemodiàlisi a l’Hospital Sant Joan de Déu.

El servei també s'encarrega de la gestió de les unitats de diàlisi de l'Hospital de Sant Bernabé de Berga i de l'Hospital de Cerdanya, on es desplacen professionals d’Althaia per donar aquest servei, en línia amb el model de treball en xarxa que estableix el Pla estratègic de la Fundació.

En la malaltia renal crònica, els ronyons no poden eliminar de manera natural les toxines acumulades a la sang. La diàlisi és, juntament amb el trasplantament, el tractament substitutiu de la funció renal. N’hi ha de dos tipus, l’hemodiàlisi i la diàlisi peritoneal. Els pacients opten per una tècnica o l’altra després de ser informats de les característiques per un equip expert i deliberar-ho conjuntament. Fins ara, solament la diàlisi peritoneal podia ser realitzada a domicili.