Avui, primer dia en el qual s'ha pogut deixar la mascareta desada a la butxaca per moure’s per l’exterior, al centre de Manresa encara han estat moltes les persones que han voltat amb la peça de tela per tapar boca i nas. De cada tres vianants n’hi ha dos que la duien.

Al matí, Regió7 s'ha entretingut a comptar durant deu minuts les persones que passaven per davant del Centre Cultural el Casino, al Passeig de Pere III, amb o sense mascareta; durant cinc minuts les que passaven pel carrer d’Àngel Guimerà a l’alçada del carrer de Casanova, i durant cinc minuts més les que passaven per davant de les escales de la plaça de Crist Rei. En total, 417 persones, de les quals 275 anaven amb mascareta (un 65%) i 142 sense (un 34%).

Entre un 60 i un 70% la duien

En el cas del Passeig, de les 203 que s'han comptabilitzat, 124 la duien (61%) i 79, no (38%). Al carrer d’Àngel Guimerà també n’hi havia més que la duien, algunes perquè han sortit d’algun dels establiments comercials del vial i ja no se l’han tocat. Del total de 115, la portaven posada 82 (71%) i 33, no (28%). Finalment, en el cas de la plaça de Crist Rei, amb 99 persones comptabilitzades, 69 la duien posada i 30 anaven sense.

Entre els vianants que encara duien la protecció, diversos la portaven per sota el nas, sobretot homes d’edat avançada. També n’hi havia que la tenien directament baixada per sota de la barbeta. En algun cas, per fumar, menjar o beure. Alguns la portaven a la mà agafada per les gomes, com si no acabessin de gosar a l’hora de prescindir-ne de tot per anar pel carrer. Com si no s’ho acabessin de creure.

Des d’avui, en espais exteriors només cal dur-la en esdeveniments multitudinaris amb els assistents drets o, si estan asseguts, quan no es pugui mantenir una distància de seguretat d’almenys 1,5 metres entre les persones i els grups que no siguin de la mateixa bombolla.

48 dies seguits obligats

El 22 de desembre passat, amb els contagis disparats per la variant òmicron, el president del Govern estatal, Pedro Sánchez, va anunciar que a partir del dia 24 del mateix mes la mascareta tornaria a ser obligatòria en exteriors. Des del 26 de juny anterior només calia dur-la al carrer si no es podia mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres. Finalment, dimarts d’aquesta setmana, amb la sisena onada de baixada, el govern espanyol ha aprovat l’eliminació de la mascareta obligatòria a l’exterior; ahir dimecres es va publicar al BOE i avui ha entrat en vigor, després de 48 dies seguits havent de portar-la tant sí com no. Paral·lelament, a Catalunya la Comissió Delegada per a la covid-19 va acordar dimarts la retirada de la mascareta als patis dels centres educatius des d'avui.

Parelles amb una de les persones amb la mascareta posada i l’altra sense. Algunes que se la abaixaven per parlar i fer-se entendre i se la tornaven a apujar quan havien acabat. D’altres, amb la peça de roba tan donada que és com si no en portessin. Molta mascareta negra i quirúrgica i, a diferència de quan va començar a ser una peça imprescindible, menys amb coloraines i dissenys originals. Entre els grups de vianants de més de dues persones, varietat. Dos amb mascareta i un sense. Tres amb mascareta i dos sense. Entre els que no la duien posada, més gent que anava sola.

Pel que fa als que han optat per continuar-la portant, és probable que hi hagi tingut a veure que feia força fred i que hi ha qui aprofita la mascareta per protegir-se de les baixes temperatures. Hi ha qui potser no se n'ha assabentat i qui necessita fer una petita desescalada abans de prescindir-ne del tot al carrer.

El següent pas després del relaxament d’aquesta mesura, que es va aplicar com a obligació entre la població per primera vegada el 9 de juliol de fa dos anys i després s’ha anat desactivant i tornant a activar, ja serà poder anar sense el morrió en llocs tancats.