A finals d’any ja es podrà anar de la rotonda Prat de la Riba, un dels principals accessos a Manresa, al polígon dels Trullols pel nou tram de l’avinguda Països Catalans. És la previsió de l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat. A la primavera ja se circularà entre Prat de la Riba i la carretera de Viladodis. Les obres estan molt avançades i ja hi ha la capa base d’asfalt en pràcticament tot el recorregut. Poc més de 700 metres. I a finals d’any s’obrirà al trànsit el tram entre la carretera de Viladordis i els Trullols.

L’anunci l’ha fet aquest dijous l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, David Prat, en una visita d’obres sobre el terreny. Els han acompanyat el director dels Serveis Territorials de Polítiques Digitals i territori a la Catalunya central, Antoni Massegú; i el regidor d’Urbanisme i Mobilitat de la Generalitat, David Aaron López.

La previsió és que el nou tram de l’avinguda assumeix un trànsit d’uns 4.000 cotxes cada dia. La major part d’ells deixaran de circular per vies com el carrer Sant Cristòfol i la carretera del Pont de Vilomara. Això permetrà que s’actuï en aquests dos carrers per pacificar el trànsit i donar més espai als vianants.

Actualment tots dos tenen dos carrils de circulació i voreres estretes. L’Ajuntament vol revertir aquesta situació i, segons ha dit Aloy, ja s’ha començat a treballar perquè els vianants recuperin el carrer. Serà un dels efectes colaterals de la posada en marxa del nou tram de l’avinguda.

Les obres entre Prat de la Riba i la carretera de Viladordis van començar a finals del 2020 amb la voluntat que s’enllestís a finals del 2021. Problemes a l’hora de fer les excavacions i l’aparició de bosses de runa van endarrerir el projecte. S’hi han afegit altres dificultats com la manca de subministraments, el fred i la pandèmia. S’ha optat per ser cautelós i ara es parla d’obrir el nou tram a la primavera. L’obra té un cost de gairebé 4 milions. Un 60 % els aporta la Generalitat i la resta l’Ajuntament.

Els treballs al tram entre la carretera de Viladordis i Els Trullols que completaran l’avinguda van començar la setmana passada i en aquest cas la previsió és que s’enllesteixin a finals d’any. Hi ha moviments de terres tocant als Trullols i una de les primeres actuacions que s’hi ha fet ha sigut un sifó per poder canalitzar un canal de la Séquia, el ramal de Santa Clara, que passa per aquest punt. En aquest cas les obres les assumeix l’Ajuntament i amb un pressupost d’un milió d’euros.