Un lector alerta que, des d’abans de l’estiu, a la porta de l’escola Sant Ignasi de Manresa, al carrer Mestre Albagés, hi ha les restes d’una bicicleta que havia estat sencera però cada dia està més deteriorada. Li falta la roda davantera i el seient i es tracta d’una desferra que no hi hauria de ser en un espai freqüentat per alumnat i famílies.