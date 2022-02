Una trentena de nenes es van convertir, ahir, l’endemà del Dia Mundial de la Dona i la Nena i la Ciència, en enginyeres programant el seu primer robot i realitzant els primers experiments químics, a Manresa. Ho van fer gràcies al Qui-Bot H2O, el nou projecte d’innovació docent que impulsen les àrees de TIC i Química de l’EPSEM-UPC Manresa. L’activitat va superar amb escreix les expectatives, amb el triple d’inscripcions previstes i ja es treballa per realitzar noves activitats en les properes setmanes.

Durant les dues hores de la primera activitat pública del projecte les nenes que hi van participar van poder construir una rèplica del robot Qui-Bot H2O, el van programar per fer experiments químics similars als que es desenvolupen al món real, i van entendre el procés i els resultats obtinguts. Al final de l’activitat i per agrair l’esforç, les nenes participants van rebre un diploma i obsequi de mans de representants de l’Ajuntament de Manresa i del Consell Comarcal del Bages.

El projecte Qui-Bot H2O està coordinat pels professors de l’EPSEM, Marta Tarrés, d’enginyeria TIC, i Toni Dorado, d’Enginyeria Química, i va començar a caminar el juny del 2021 i va obtenir la segona millor puntuació en la convocatòria de foment de la ciència de la FECYT, fundació depenent del Ministeri de Ciència.

El principal objectiu del projecte és apropar la ciència a la infància, trencar estereotips de gènere i, segons explica la professora Marta Tarrés, «el projecte Qui-botH2O incorpora de manera important una perspectiva de gènere. La bretxa de gènere a l’enginyeria i particularment a l’enginyeria informàtica persisteix i tendeix a incrementar-se. La millor manera de combatre-ho és apropar la ciència als infants en edats primerenques a través d’accions concretes on els nens i nenes siguin els protagonistes. Per això ens adrecem a nenes i nens des d’educació infantil fins endavant».