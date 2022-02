La concessionària de l’estació d’autobusos de Manresa, Transports Castellà, s’ha compromès a fer arribar a la Generalitat un informe sobre les necessitats de manteniment estructural de les instal·lacions de l’estació per tal de poder abordar un projecte de millora, segons ha informat el Departament de Territori. L’objectiu és incloure les actuacions que es considerin necessàries dins un projecte de millora dels corredors, estacions i parades d’autobús que ja es troba en licitació en el marc dels fons europeus Next Generation i que ha de quedar executat abans del 2024.

Regió7 es va fer ressò el juliol passat (vegeu l’edició del dia 15) i el desembre passat (vegeu l’edició del dia 23) de la situació precària de l’estació d’autobusos de Manresa. Per una banda, a l’estiu, per la manca de manteniment del ferm, de la neteja i de la vegetació i, per l’altra, a l’hivern, perquè quan es feia fosc, tant a l’aparcament com a les andanes i a l’escala que comunica l’estació amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret, gairebé no hi havia il·luminació i els usuaris s’havien queixat. Posteriorment, el grup municipal Fem Manresa també va denunciar aquesta situació i va instar el govern municipal a exigir a la Generalitat que inverteixi en l’estació d’autobusos.

Problema d’il·luminació

Regió7 es va posar en contacte amb la Generalitat per fer-li arribar les queixes per la situació de les instal·lacions. Territori admet sobre el tema concret de la manca d’il·luminació que «el desembre del 2021 hi va haver un problema amb la il·luminació, bombetes foses i cablejats, que la concessionària de l’estació, Transports Castellà, va resoldre de seguida». Cal puntualitzar que a aquest diari li consta que la situació de foscor es va allargar força dies.

Posteriorment, segons les mateixes fonts, en data del 26 de gener, representants del Departament van mantenir una reunió amb representants de l’Ajuntament de Manresa i de l’empresa Transports Castellà en relació amb el manteniment. En aquesta reunió es va estipular que la concessionària informés sobre les necessitats de millora a l’estació per fer-les entrar en els fons Next Generation. Per altra banda, «l’Ajuntament es va comprometre a aclarir de qui és propietat i, per tant, responsable del manteniment, un tram de vorera que es troba entre l’estació de tren i l’estació de FGC». Segons les fonts de la Generalitat, «aquest espai que no forma part de l’estació d’autobusos és el que ha motivat alguna queixa de neteja ja que s’hi acumulen escombraries i ja s’ha demanat a l’Ajuntament que fos netejat per les brigades municipals».

L’Ajuntament es defensa

Quant a l’Ajuntament, demanat sobre el comunicat de Fem Manresa, en el qual li reclamava que pregués les mesures pertinents per revertir la situació d’abandonament de l’estació i que, alhora, instés la Generalitat, responsable de les mateixes, a fer-hi les inversions necessàries, el consistori ha respost que «quan s’han detectat deficiències a l’estació de busos, l’Ajuntament de Manresa ha realitzat peticions a la Generalitat perquè es procedís a la seva reparació». Posa com a exemple que «es va demanar la reparació del paviment enfonsat als accessos de l’estació d’autobusos, una obra que es va fer a finals de l’any passat», després de set mesos en mal estat. «També s’han fet altres obres a petició de l’Ajuntament, com els rebaixos del pas de vianants que connecta la vorera amb l’estació (davant l’entrada i la sortida del pàrquing); el canvi de llums foses; l’ampliació de l’horari d’obertura de les instal·lacions de l’estació (per tal que la gent pogués anar al lavabo o resguardar-se del fred); la reparació de l’escala que va de l’estació al carrer de Sant Antoni Maria Claret, i la col·locació d’una barana de seguretat des de la zona de pàrquing al carrer de Sant Antoni Maria Claret». Segons l’Ajuntament, «aquesta tasca que Fem Manresa demana que es faci ja s’està fent fa anys. Sempre que es detecten deficiències es comuniquen i es fa un seguiment de la reparació corresponent. Periòdicament, també es realitzen reunions entre Ajuntament i delegació territorial per tractar aquest tema». Remarca que en la darrera, «es va pactar una agilització del procediment que se segueix per comunicar les incidències».