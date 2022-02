Les 12 de la nit d’un divendres que no és com el dels últims dos anys. Pels carrers ja no hi regna el silenci, sinó que se sent retronar música de l’interior de certs locals. És l’oci nocturn, que aquest cap de setmana ha tornat a obrir portes. Una història que es va repetint, però aquesta vegada amb l’anhel que sigui la definitiva.

Un exemple és la discoteca Casablanca, que obria més d’hora que la resta per oferir el que es coneix com a servei de primera copa. A l’interior ja hi havia aquells que volien ser els primers en presenciar l’esperada reobertura. La sala estava plena de taules i cadires, un panorama molt vist en els darrers 2 anys en què les discoteques s’han hagut de reinventar per poder mantenir els locals oberts. Passades poques hores, però, i com si es tractés d’una metàfora del moment actual, els treballadors del local retiraven les taules per donar pas a una veritable pista de ball.

La 1 de la matinada. A la plaça de Valldaura feia setmanes que no s’hi respirava tant ambient. En concret, des del 23 de desembre, amb el retorn de les mesures restrictives que implicaven, entre d’altres, un altre tancament de les discoteques. Grups de gent combatien el fred esperant per entrar al local i ser els primers.

El 8 d’octubre del 2021, els locals de Manresa també celebraven l’esperada reobertura, mitjanament, en condicions normals, després de pràcticament un any i mig des de l’inici de la pandèmia. Una reobertura que va durar poc amb la forta onada de contagis de la variant òmicron, que va afectar bona part de la població.

A l’interior d’El Sielu les primeres persones ja ocupaven la pista ballant temes de tots els estils. Es palpava l’emoció amb abraçades i riallades entre amics i coneguts que s’emocionaven en coincidir, de nou, dins d’una discoteca.

«Estem molt contents i amb la sensació que aquesta serà la definitiva». Ho deia Jordi Cortés, propietari de la sala i que, afegia, «és molt emocionant que després de tot el que ha passat la sala es continua omplint i segueixes veient els clients habituals de sempre».

1:50 de la matinada. Stroika. Una imatge que segurament feia anys que no es veia: el polígon dels Dolors ple de jovent i les portes de la discoteca tancades perquè a l’interior ja s’havia assolit l’aforament màxim, que aquesta vegada és del 100%. De fet, al llarg de la nit van haver de tancar l’accés en dues ocasions i es reobria a mesura que anaven sortint persones del local.

A dins, un salt en el temps: ja no era 12 de febrer, sinó 31 de desembre, la nit de Cap d’Any. Llums de Nadal per tota la sala i una torre de les hores al mig de l’escenari amb el rellotge tocant les 12. Penjant del sostre, estrelles nadalenques i cartells desitjant el bon any nou a tothom.

2 de la matinada. Comencen les campanades. En comptes de raïm, gominoles. I després de 12 sons contundents, «Feliç any 2022». Ara sí, començava la festa de veritat. «Vam pensar que la celebració que el jovent mereixia celebrar com Déu mana era la de Cap d’Any, i per això vam organitzar la que no ens van deixar fer quan tocava», explica Gemma Verdaguer, responsable de la Stroika.

La reobertura d’aquest cap de setmana, doncs, ha estat com un déjà-vu, però amb alguns matisos. Per exemple, per l’absència de les llargues cues que es generaven a l’octubre amb la validació del passaport covid, ara ja innecessari. «Podíem arribar a tenir mitja hora de retard durant les entrades només pel fet d’haver de validar el passaport i comprovar amb el DNI que era la persona correcta, explicava Verdaguer.

La retirada de la mesura, doncs, ha oxigenat molt més les entrades i ha evitat, en gran mesura, les aglomeracions que es creaven a les portes dels diversos locals.

Sentiment de resignació

Tant Cortés com Verdaguer, juntament amb Nico Gutiérrez, responsable de la sala Casablanca, coincidien en el fet que és «esgotador estar sempre a la mercè del que diu el Govern», però alhora declaraven, tots tres, estar ja acostumats. Afegia Gutiérrez, però, «que si tot plegat ha de servir perquè s’acabi la pandèmia, nosaltres acatarem tot el que sigui necessari».

«El més fotut és perdre capital tant econòmic com humà. Quan ens fan tancar hem de fer ERTO, i quan podem tornar a obrir, hi ha molts treballadors amb qui hi comptaries però que, com és normal, s’han buscat la vida per guanyar-se el pa». Ho deia Cortés, però la resta de propietaris també ho subscrivien.

L’opinió del jovent

Irene Alonso és una de les noies que no va voler perdre’s la reobertura la nit de divendres. Ella era a El Sielu i també hi va ser la darrera nit amb l’oci nocturn obert, el dia 23 de desembre. «Ser una persona responsable i sortir de festa en situació de pandèmia no són dues coses excloents», deia. De fet, ella és personal sanitari: «No em trauré la mascareta i aniré amb compte, però tampoc em vull tallar les ales, perquè esbargir-se i sortir forma part de la cura de la salut mental, que també és important».

Per altra banda, la situació d’altres com Maria Serra era gairebé la contrària: «Durant la primera reobertura no vaig sortir cap dia perquè em feia una mica de respecte tota la situació, però quan van tornar a tancar els locals vaig penedir-me’n i per això no he esperat ni al segon dia per estrenar de nou les nits de festa».

La primera vegada de festa

Sortir a una discoteca és una d’aquelles primeres vegades que els joves emmarquen a la seva memòria. Fer 18 anys ja és sinònim de complir aquesta nova experiència, però molts joves ho han hagut de retardar mesos i, fins i tot, anys.

Així, durant aquest cap de setmana hi ha hagut alguns joves que xafaven un local d’oci nocturn per primera vegada. És el cas, per exemple, de Jordi Nieto, que fa poc va celebrar els seus 18 anys: «No ho puc celebrar de millor manera. Espero que aquesta obertura ja sigui la definitiva, perquè tant els treballadors com els joves que volem passar-ho bé ens ho mereixem després de tot», va dir.

Hi ha hagut vida més enllà de les discoteques

La major part dels propietaris dels locals d’oci nocturn de Manresa han hagut de potenciar altres negocis per tal de poder sobreviure al tancament tan perllongat de les discoteques.

Per exemple, el Seven Seven (antic Silenci) es va convertir en un restaurant durant la pandèmia, i també va habilitar un gran espai de restauració del grup Ítaca al descampat que hi ha sota del mateix local.

Pel que fa a El Sielu, van haver de cobrir despeses amb els beneficis del restaurant Cal Bisbe, al costat de la discoteca, i del Berenador, al parc de l’Agulla, ambdós sota el càrrec de Jordi Cortés, que assegura que «almenys es va agrair que les mesures de la restauració fossin una mica menys restrictives que les de l’oci nocturn».

Stroika, de la mà de Casa de la Música, ha aprofitat aquest impàs per omplir el buit que tenia la ciutat amb els festivals de música. Aprofitant el gran espai del Palau Firal, ja hi ha hagut dues edicions del festival Vibra, que ara s’ha reconvertit en el nou Flames, que sortirà a la llum per Sant Joan. Dani Castellano, propietari de Casa de la Música, explica que el Flames és el germà gran del Vibra, «un festival més convencional, on es concentraran 11 grups de música en dos dies».

A més, hi ha projectes de futur que veuran la llum a curt termini. És el cas de la Sala Skelos, una sala destinada a un públic adult, situat al mateix establiment que el Casablanca. Obrirà al llarg de les properes setmanes. Aquest mateix grup Casablanca obrirà la setmana que ve un nou local Pub musical dels d’abans. Obriran a les tardes i oferiran música rock i dels anys 80 i 90. La intenció és recuperar el que es coneixia com a afterwork, és a dir, un espai de música i diversió després de treballar.

Algunes persones adultes tampoc s’ho van voler perdre

Sortir de festa s’acostuma a associar a la joventut. Ara bé, els adults tampoc van voler perdre’s la reobertura de l’oci nocturn. L’ambient d’aquest cap de setmana, sobretot durant la nit de divendres, es va caracteritzar, entre altres coses, per la presència a les discoteques de persones més grans del que s’està acostumat. En alguns locals, però, com el Casablanca, aquesta situació és habitual i, de fet, ja busquen la complicitat d’aquest públic.