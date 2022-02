La Transéquia es podrà fer a peu i corrent, però no amb bicicleta, el dia 6 de març. Els organitzadors han intentat recuperar l'essència de la popular festa esportiva, però la situació encara de pandèmia ha dificultat que es pugui fer com sempre. Així en la 38a edició no hi haurà punts d'avituallament i hi haurà un únic itinerari amb punts d'inici a Balsareny, Sallent i Santpedor.

Els participants que la facin a peu rebran abans de començar una bossa amb el menjar, un got d'aigua i dues bosses per recollir els residus que es generin i reciclar-los a casa dipositant-los al cubell corresponent. Per les restes orgàniques hi haurà una bossa compostable i pels envasos una bossa blanca. No hi haurà contenidors de deixalles. Al llarg del camí trobaran punts d'aigua. Els corredors rebran al punt d'inici una polsera i quan acabi el recorregut podrà recollir la bossa amb l'avituallament. La prova també té un component solidari i un euro de la inscripció serà per al projecte sociolaboral d'Ampans destinat a persones amb trastorns de salut mental. Amb aquesta col·laboració es vol aconseguir que persones amb trastorns de salut mental aprenguin un ofici i facilitar la seva integració laboral. Una altra novetat és que enguany no es podran fer les inscripcions el mateix dia. L'últim serà el 4 de març. Les inscripcions presencials també canvien i s'han assignat dates, hores i llocs concrets per fer-les. Balsareny, dijous 24 de febrer d'11 h a 15 h a la plaça de la Mel.

Sallent, dimecres 23 de febrer de 15 h a 19 h, a la plaça dels Arbres

Sant Fruitós, dimarts 22 de febrer, d'11 h a 15 h al Cobert de la Màquina de Batre

Santpedor, divendres 15 de febrer d'11 h a 15 h a la plaça Gran U d'Octubre

Manresa, dissabte 26 i diumenge 27 de febrer de 10 h a 20 h a la plaça Sant Domènec A l'hora d'inscriure's caldrà triar el punt de sortida i l'hora per prevenir aglomeracions. Balsareny, 7 h, 7.30 h, 8 h, 8.30 h i 9 h.

Sallent, 9.30 h, 10 h i 10.30 h

Santpedor, 10.45 h, 11.15 h i 11.45 h. Els autobusos sortiran 30 minuts abans de l'hora d'inici escollida, des de l'estació d'autobusos de Manresa. MiniTranséquia reduïda La setena edició de la MiniTranséquia tindrà format de gimcana familiar pel parc de l'Agulla. Per participar-hi cal inscriure's amb grups de 5 a 8 persones. Les persones interessades es poden inscriure a fer de voluntaris i s'estrena la denominació de Municipi Amfitrió, que enguany serà Manresa i en altres edicions la resta de municipis del recorregut per tal de donar a conèixer els seus atractius. Voluntaris i col·laboradors Aquest any volem donar les gràcies a tots els col·laboradors i patrocinadors, especialment a BBVA i a Grup MAAS, per haver confiat en l’esdeveniment. Gràcies a les seves aportacions es pot continuar portant a terme aquesta festa de la natura i l’esport.Durant la roda de premsa s’ha fet una crida a la participació de voluntaris. Enguany se’n necessiten 200. És una forma diferent i molt enriquidora també, de participar en la Transéquia.