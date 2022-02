L’Ajuntament de Manresa ha finalitzat els treballs de reconversió del tram situat entre la plaça Lladó i la carretera de Vic del carrer de Puigterrà de Dalt en plataforma única, una actuació plantejada amb la finalitat de millorar els recorreguts de vianants a l’entorn de la plaça Lladó i donar continuïtat als treballs executats en el marc del Pla de millora de l’espai públic 2020 al carrer Lladó. Divendres passat ja es va obrir al trànsit amb la nova regulació com a zona de vianants. L'actuació s'ha fet en dues fases iniciades el novembre i desembre, respectivament.

Amb aquests treballs es donen per acabades totes les actuacions a voreres i espais de vianants incloses en el Pla de Millora de l’Espai Públic 2021.

El projecte d’actuacions a voreres i espais de vianants d’aquest 2021 ha fet treballs a una vintena de punts de la ciutat, amb una inversió global de 450.000 euros per millorar uns 3.000 m2 de superfície. Els punts dels carrers on s’ha treballat per millorar les voreres i espais de vianants han estat: Abat Oliba, Balmes, Cal Gravat, Camí Vell de Santpedor, Font dels Capellans, Puigterrà de Dalt, Rosselló, Sant Josep i Bases de Manresa; Alcalde Armengou, Bernat de Cabrera, Circumval·lació, Joan Jorba, Mossèn Jacint Verdaguer, Pablo Picasso, Passeig de Pere III, Pintor Basiana, carretera de Pont de Vilomara, Providència i Santa Agnès.

El Pla de Millora de l’Espai Públic 2021 tenia un pressupost d’1 milió d’euros, dels quals 450.00 anava destinat a millora voreres i espais de vianants, 350.000 a millores de calçades, 120.000 a parcs infantils i 80.000 a camins rurals.