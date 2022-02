Estudiants de la UPC Manresa que es formen en ciència, enginyeria i tecnologia van participar en una taula rodona amb l’objectiu de mostrar referents femenins actuals a les noies de secundària, que les ajudi a empoderar-se de les decisions sobre el seu futur i a no renunciar a una vocació tecnològica per raons de gènere. L’acte es va dur a terme amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència.

Prèviament, l’alumnat de l’institut Guillem Catà havia treballat la perspectiva de gènere i havia preparat un seguit de preguntes que van fer arribar a les participants de la taula rodona: noies estudiants dels graus que s’imparteixen a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), d’edats i perfils diferents.

Elles van respondre les preguntes formulades per l’alumnat del Guillem Catà, amb qui van compartir la seva experiència explicant què va fer que es decidissin per aquests estudis; si van sentir el suport del seu entorn; quantes dones hi ha a les seves classes; com és el tracte amb els professors i companys; quines expectatives tenen per quan acabin els estudis o què dirien a altres noies que vulguin seguir el seu camí i estiguin dubtant per raons de gènere.

El dia 11 de febrer era el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. La UPC Manresa creu que la manca de dones que aposten per estudis científics i tecnològics té molt a veure amb la poca visibilitat de referents femenins en aquests àmbits.