Els pacients amb covid que tenen un anticòs a la sang anomenat anticoagulant lúpic, tenen més possibilitat de patir complicacions i fins i tot de morir a causa del virus. És la principal conclusió de l’estudi «El paper de l’anticoagulant lúpic en els pacients ingressats per covid-19» que ha realitzat l’hematòloga de la Fundació Althaia de Manresa, Mireia Constants.

El resultat de la investigació, que s’ha pogut fer gràcies a una beca interna d’Althaia, podria arribar a permetre en un futur prendre mesures per evitar complicacions. L’estudi s’ha publicat a la revista internacional Trombosis Research.

L’anticoagulant lúpic és un anticòs que es detecta en una analítica. La seva presència està habitualment relacionada a malalties d’origen autoimmune, encara que també pot aparèixer en el cas d’infeccions agudes. La metgessa adjunta al Servei d’Hematologia va observar ja durant la primera onada de la covid que un gran nombre de pacients amb el virus patien trombosi. També va tenir en compte que la presència de l’anticoagulant lúpic estava ja descrita de manera freqüent en la literatura científica sobre la malaltia. Tot i així la seva relació amb els trombos i el pronòstic de la malaltia no era clara.

A partir d’aquí Constants es va plantejar si la presència de l’anticoagulant en qüestió podria estar relacionada amb els episodis trombòtics i una major mortalitat del pacient ingressat per covid. La investigació forma part del projecte de tesi doctoral de la metgessa.

La recerca es va fer amb 300 pacients hospitalitzats per covid durant l’abril del 2020 a la Fundació Althaia. Era un moment de màxima incidència. A totes aquestes persones se’ls hi va fer la prova de l’anticoagulant lúpic en el moment de l’admissió, i es va tornar a realitzar sis mesos després de rebre l’alta. 128 pacients van donar positiu (60,7%).

La probabilitat de supervivència als 31 dies va ser clarament pitjor en el grup que havia donat positiu d’anticoagulant lúpic (60%) en comparació al que havia donat negatiu (90%). No obstant això, no es van veure diferències pel que fa als episodis trombòtics. Sis mesos després de l’alta, el 94 % dels pacients es van negativitzar i ja no tenien restes d’aquest marcador.

La recerca conclou que l’anticoagulant lúpic és un element que pot predir la complicació de la malaltia i fins i tot la mort. Està associat amb la inflamació i la gravetat del cas, però no amb episodis de trombosi. Sol desaparèixer als sis mesos d’haver patit la patologia. Segons Althaia, aquesta línia d’investigació «augmenta el coneixement sobre un perfil de pacients amb covid complicat, que en un futur podria arribar a permetre prendre mesures amb l’objectiu d’evitar la malaltia greu».

Recerca a Althaia

L’estudi s’ha dut a terme gràcies a la convocatòria interna que Althaia va impulsar l’any passat per primera vegada per promoure investigacions relacionades amb la covid. El finançament surt, en part, dels fons recaptats en la campanya de mecenatge per fer front al virus. S'hi destinen uns 55.000 euros.

L’objectiu del projecte és fomentar la recerca científica sobre l’impacte i les repercussions clíniques, terapèutiques, epidemiològiques, de prevenció i salut pública, i de serveis sanitaris vinculats a la malaltia. També per incentivar la recerca entre els professionals de la fundació sanitària i assistencial. En total van rebre finançament quatre projectes, un dels quals és el de la metgessa adjunta al Servei d’Hematologia, Mireia Constants.

Segons Althaia, el fet d’aportar dades sobre la població del territori «és molt valuós, ja que contribueix, des d’un àmbit local, en els resultats de la recerca internacional i, al mateix temps, permet acostar i aplicar a la nostra població els resultats globals».