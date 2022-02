La Plataforma per la Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran es mobilitzarà el dilluns 28 de febrer a Manresa per protestar pel «deficient servei» que ofereix la banca i que considera que perjudica sobretot les persones de més edat.

Per aquest motiu la concentració que habitualment es fa a la plaça Major es traslladarà davant la sucursal de CaixaBank situada al passeig de Pere III, 17. L’horari serà el mateix de les protestes que es fan a la plaça Major, a les 11 del matí.

La plataforma reclama a les entitats bancàries que posin fi al deteriorament de l’atenció personalitzada als clients. Denuncia la deshumanització de l’atenció per part de les entitats bancàries, que deixa desateses i abandonades les persones grans, i les més joves, que no tenen les habilitats necessàries per fer les transaccions de forma autònoma en caixers automàtics i telemàticament.

Manifesten que «els bancs no tenen en compte les necessitats dels clients en general i actuen imposant horaris i formes d’atenció, limitant l’atenció personalitzada i carregant comissions per disposar d’efectiu per finestreta», i es lamenten que aquestes exigències deixen impotents els clients, que veuen com «el servei es va despersonalitzant i deshumanitzant» a mesura que passa el temps sense posar-hi aturador.