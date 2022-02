Rosalía i la seva parella, el cantant Rauw Alejandro, ja han estrenat la casa que s'han comprat a Manresa, la masia modernista la Morera. Així ho ha volgut mostrar públicament la pròpia cantant de Sant Esteve Sesrovires que ha publicat una fotografia a Instagram on se'ls veu a tots dos fent-se un petó al jardí de la seva nova finca.

Regió7 va ser el primer mitjà en informar que la parella estava tenint contactes amb la propietat per comprar-la. Això va passar l'1 de febrer i en menys de 14 dies Rosalía i Rauw Alejandro ja s'han fet seva la mansió, valorada en uns 2 milions d'euros.

L'artista va penjar la instantània aquest diumenge 13 de febrer en un compte d'Instagram secundari @holamotomami. En la imatge, que va acompanyada d'una declaració d'amor en català, "T'estimu", es pot veure els dos artistes davant d'una de les decoracions a la paret que caracteritzen la propietat. La Morera està situada en un trencall del camí de Rajadell, a escassos minuts de la capital bagenca. Veïns de la propietat ja van explicar a aquest diari que, a principis de febrer, ja havien vist molt moviment de cotxes amunt i avall, inclosos camions de la mudança.

Regals personalitzats per Sant Valentí

Aquest diumenge l'artista catalana també ha publicat en aquest perfil d'Instagram els regals que la parella ha intercanviat per Sant Valentí. Rosalía ha optat per obsequiar a Rauw amb regals molt divertits. Entre ells, una camiseta, una dessuadora i uns calçotets personalitzats amb la seva cara.

A banda d'objectes, la cantant de Sant Esteve de Sesrovires també ha volgut compartir amb els seus seguidors la decoració que ha preparat per al dia dels enamorats. "Deixa la play que el teu 'Call of Duty' sóc jo" escrivia la catalana en un dels adhesius que ha fet servir per crear un cor que ha penjat en una paret que podria ser de l'interior de la nova finca de la parella.