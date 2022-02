IRIS. Institut de Recerca i Innovació en Salut. Així és com es dirà el centre de recerca i innovació en salut que està gestant la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, amb la complicitat de les principals institucions sanitàries del territori i que tindrà Manresa i Vic com a eixos centrals.

A Catalunya hi ha actualment 10 instituts de recerca de salut. La majoria són a l’àrea metropolitana. També n’hi ha a Girona, Lleida i Tarragona. Són aliances del sector sanitari amb les universitats de cadascun d’aquests territoris per generar recerca i innovació, i transferir coneixements a la societat. A la Catalunya Central hi ha un buit que ara es vol cobrir.

Entitats fundacionals

En aquest cas les fundacions universitàries que van crear la UVic-UCC, que són la Fundació Universitària del Bages, la Fundació Universitària Balmes de Vic i més recentment la d’Estudis Superiors de Ciències de la Salut –titular de Medicina– i les tres grans institucions sanitàries del territori, Althaia, el Consorci Hospitalari de Vic i l’ICS, s’han aliat per crear l’Institut de Recerca d’Innovació en Salut i Ciències de la Vida.

Cadascú tindrà el seu rol. Els laboratoris seran a Can Baumann de Vic, seu de la facultat de Medicina. Althaia assumirà la unitat d’assajos clínics. La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) es farà càrrec de l’àmbit de la innovació; l’Hospital de Vic tindrà un biobanc per guardar-hi mostres de tot tipus per poder fer recerca; i l’ICS liderarà els projectes comunitaris.

Retenir talent

La directora general de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Marina Geli, és la impulsora del projecte. Poder optar a més recursos per generar recerca i investigació, captar talent, retenir-lo i tenir un instrument que permeti tirar endavant més projectes i més ambiciosos, és l’objectiu d’IRIS.

«Ens permetrà fer un salt qualitatiu i quantitatiu», va assegurar el director general de la FUB-UManresa, Valentí Martínez, sobre aquest tema en la presentació de les dades de matriculació de la UVic-UCC d’aquest curs. Per la seva part, el director general de la Fundació Balmes, Joan Turró, va opinar que suposarà entrar a «una nova divisió en recerca».

També s’hi va referir el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños. Va destacar que el centre d’assajos clínics que hi haurà a Althaia «significa la capacitat de fer recerca amb pacients en un territori de 600.000 habitants» perquè es coordinaran els hospitals de la Catalunya interior. A més a més dels de Manresa i Vic també hi participaran els d’Olot, Campdevànol, Berga i Puigcerdà, i hi ha converses amb el de Martorell i Palamós, a més a més de l’ICS. «La capacitat de fer recerca clínica a Manresa serà importantíssima». Hi ha un factor addicional «que serà molt atractiu», va continuar explicant. «Una part important de la recerca clínica es fa amb assajos amb medicaments que paga la indústria farmacèutica. Per aprovar aquests estudis cal el vistiplau del comitè ètic de cada hospital. Nosaltres tindrem un comitè únic que aprovarà l’assaig per a tots els hospitals i l’ICS, i això serà un avantatge competitiu importantíssim. Ho veurem en poc temps».

A més a més de les entitats fundacionals de la UVic-UCC, «la idea seria que a curt termini s’hi anessin incorporant altres institucions», va destacar Valentí Martínez. En el cas de Manresa, es pensa en la Fundació Sant Andreu Salut i també hi ha converses amb Eurocat i la Universitat Politècnica de Catalunya. Del que es tracta és que cadascuna de les institucions aporti la seva especialització i expertesa «per fer un projecte comú respectant al màxim la seva autonomia de gestió».

Els estudis de Ciències de la Saluta Manresa i a Vic, peça fonamental

L’Institut de Recerca d’Innovació en Salut i Ciències de la Vida tindrà entitat jurídica pròpia i formarà part de la constel·lació que ha generat al seu voltant la UVic-UCC, amb la voluntat que s’hi pugin incorporar institucions i companyies.

D’aquesta forma la universitat de la Catalunya Central tindrà dos centres de recerca. IRIS, en l’àmbit de la salut, i BETA, dedicat al medi ambient. Aquest últim ja es va crear el 2014 per fer recerca en el camp de les tecnologies ambientals. Té la seva seu a can Baumann, a Vic, i igual que IRIS, es treballa perquè tingui entitat jurídica pròpia.

El projecte IRIS arrodoneix i dona més solidesa a l’aposta que va fer la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya per oferir estudis de Medicina. Aquest any ha desplegat el seu cinquè curs. És un grau de sis, i té 488 estudiants i gairebé 150 professors entre titulars, associats i agregats, la majoria d’ells professionals sanitaris que exerceixen a les comarques centrals. Aquest curs, Medicina de la UVic-UCC va rebre 1.103 sol·licituds per cobrir les 142 places que oferia a primer curs. Té unitats docents a Vic –on s’imparteixen els dos primer cursos– i a Manresa.

Els estudis de Ciències de la Salut tenen un pes important a la UVic-UCC, i també al campus Manresa de la Fundació Universitària del Bages.