La Fundació Althaia de Manresa passa a fase 2 pel que fa a la normativa d’accessibilitat, de manera que es permet l’acompanyament de pacients en unes determinades casuístiques, però encara amb restriccions.

Tot i la millora de les dades i de la situació epidemiològica, actualment la covid-19 continua sent molt greu per a les persones més vulnerables, sobretot persones d’edat avançada amb patologies prèvies i també immunodeprimides. Tenint en compte que els hospitals i els centres de salut són espais en què s’atenen moltes persones d’aquest perfil, la fundació assistencial considera que cal continuar prenent mesures per protegir-les i per això l’obertura de l’accessibilitat és només parcial.

Amb el canvi de fase, es permet un sol acompanyant per a les persones ingressades a la planta convencional en un horari limitat, en concret, entre 10.00 i 12.00 hores i de 17.00 a 19.00 hores.

Per a les persones hospitalitzades en àrees covid, l’equip assistencial valorarà en cada cas la possibilitat de visites concertades. Pel que fa l’UCI, els pacients poden estar acompanyats per una persona durant dues hores, a escollir entre el matí o la tarda.

A Urgències, els pacients que estan en observació segueixen la mateixa normativa que els hospitalitzats, per tant poden estar acompanyats de 10.00 a 12.00 hores i de 17.00 a 19.00 hores. L’excepció són els pacients covid, que no poden tenir acompanyament. Els pacients més grans de 70 anys que venen a visitar-se a Urgències poden entrar amb un acompanyant. A Consultes externes també es permet un acompanyant.

Acompanyants i pacients han de portar sempre la mascareta posada, també a l’interior de les habitacions. Cal recordar que en cap cas es permet l’acompanyament si es presenten símptomes compatibles amb la covid-19.

Que tothom compleixi

Althaia assegura que és important que tothom compleixi les mesures indicades per tal d’evitar contagis i garantir la seguretat de pacients, professionals i també dels propis familiars.

Amb aquestes mesures de prevenció i l’aplicació de la normativa d’accés a les instal·lacions per part d’usuaris i familiars, Althaia vol garantir el benestar del malalt ingressat alhora que es minimitza el risc que els pacients es contagiïn, ja que són persones vulnerables, moltes d’elles amb el sistema immunitari afeblit i amb un risc molt alt de complicacions greus en cas d’emmalaltir per la covid-19.

La institució demana que tothom compleixi les mesures indicades ja que un bon seguiment evita brots intrahospitalaris, que podrien posar en perill la vida dels pacients i comprometre la capacitat del sistema sanitari per donar una resposta adequada a les persones que requereixen atenció mèdica.

Les dades mostren una millora

L’empitjorament de la situació epidemiològica i l’augment de casos que es va produir durant el mes de novembre va fer que Althaia, seguint el seu protocol d’accessibilitat, restringís del tot l’acompanyament. Amb la millora dels últims dies, el protocol determina una obertura parcial de l’accés.

En aquest sentit, la incidència i la velocitat de contagi de la covid-19 han retrocedit al Bages-Solsonès. La incidència acumulada a 14 dies per cada 100.000 habitants s’ha reduït a la meitat en una setmana, ha passat de 4.412 a 2.142, i la velocitat de contagi de 0,64 a 0,55. Això fa que el risc de rebrot a 14 dies se situï a 1.168, quan fa 7 dies era del 2.808.

Tot i la millora, les xifres són encara molt elevades. D’altra banda, actualment, hi ha 51 pacients amb covid-19 ingressats a la Fundació Althaia, dels quals vuit a la unitat de crítics. Durant la darrera setmana hi ha hagut sis defuncions.