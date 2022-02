El geògraf i historiador, Francesc Comas Closas, i l’Associació L’ERA, Espai de Recursos Agroecològics, dedicada a la divulgació i promoció de la producció agroecològica i l’agroecologia, han recollit avui, al Museu de la Tècnica de Manresa, la sisena edició dels Premis Séquia. Convocats per la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia i la Fundació Universitària del Bages-UManresa, aquests guardons reconeixen persones i institucions que treballen amb actitud positiva i constructiva en benefici del progrés de la societat manresana i que són continuadores de l’esperit dels impulsors de la Séquia.

L’acte de lliurament, que forma part del programa de la Festa de la Llum, ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, del director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez Espinosa, del vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia, Josep Alabern Valentí, de la vicepresidenta del Casal Cultural de Dansaires Manresans, Dolors Jané Feixas, i de Montserrat Casanovas Bertran, com a representant de l’Associació de la Misteriosa Llum.

El primer en recollir el guardó ha estat Francesc Comas Closas, geògraf i historiador. El jurat ha considerat que és mereixedor del premi en la categoria individual pel seu treball generós en favor del bé comú, especialment en la divulgació del patrimoni i la història de la ciutat, i la tenacitat i perseverança demostrats en el treball de la seva documentació i divulgació.

Comas ha agraït el premi com un reconeixement “als dos col·lectius dels quals he format part: el de l’ensenyament i el de la recerca històrica”. En el seu parlament ha volgut posar de relleu la importància de la Séquia de Manresa, considerada com una de les grans obres d’enginyeria de l’època medieval, que va ser construïda durant 44 anys fent front a una llarga llista d’adversitats que els manresans de l’època van afrontar i superar. Ara, ha dit, “vivim un altre moment crític. La pandèmia ens ha demostrat que no som invencibles i els manresans, tots, els nouvinguts també, hem de prendre exemple dels avantpassats i treballar junts per sobreposar-nos-en".

Jaume Brustenga Bot ha recollit el premi col·lectiu en nom de l’Associació l’ERA, entitat del sector agrari que treballa en la divulgació i la promoció de la producció ecològica i agroecològica. El jurat ha considerat que aquest col·lectiu connecta amb els valors del premi per la visió comunitària i l’enfocament local d’un treball orientat a la construcció d’un futur més sostenible, per la capacitat de sumar esforços per tirar endavant projectes ambiciosos i de gran impacte ecològic amb recursos limitats i per la creativitat en el plantejament de solucions per fer viables els seus projectes i fer-los accessibles al conjunt de la població.

Brustenga ha explicat que per a l’associació és tot un honor representar els valors dels manresans de la Séquia. Ha dit que el premi els ajudarà a donar-se a conèixer i a anar més enllà en la difusió de l’agricultura ecològica i ha aprofitat per fer una reivindicació: “que el món urbà no giri l’esquena al món rural”.

Els guanyadors han rebut una escultura de l’artista manresà Ramon Oms i han signat al llibre d’honor del guardó. L’acte ha comptat amb l’actuació musical de Jirka Václavik i Josep Montserrat, de l’escola Musilloc.

L'esperit dels constructors de la Séquia

El director general de la FUBages, Valentí Martínez, ha dit que el Premi Séquia posa en valor l’enginy, l’esforç, l’emprenedoria i la proactivitat de persones i col·lectius que mantenen viu l’esperit dels manresans del segle XIV que van construir la Séquia. Dels guanyadors d’aquesta edició n’ha destacat el seu treball amb “constància, tenacitat i rigor per preservar i divulgar el patrimoni” i els ha definit com a exemples de “l’energia positiva de la ciutat que ens fa avançar com a societat. Manresa conserva l’ADN dels promotors de la Séquia”.

De la seva banda, el vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, Josep Alabern, ha destacat la figura de Francesc Comas com una persona que podria ocupar el lloc de cronista oficial de la ciutat si encara n’existís la figura. De l’Associació l’ERA n’ha destacat el seu compromís amb la sostenibilitat. En la mateixa línia s’ha pronunciat l’alcalde, Marc Aloy, que ha tancat l’acte dient que el lliurament del Premi Séquia és sempre un acte “que ens fa sentir orgullosos de Manresa i de la seva gent, de persones i entitats que són militants de la ciutat".