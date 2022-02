Els preus dels carburants van a l'alça, fet que es reflecteix en les benzineres de Manresa. A la capital del Bages, els imports més baixos en ambdues classes es registren a la zona del Polígon dels Dolors, segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Pel que fa a la gasolina, un establiment de la marca Bonarea encapçala el llistat de preus més baixos a Manresa(1,425 euros el litre). A escassos metres, al carrer de Sallent 91, GM Oil registra el segon preu més baix, comercialitzant el carburant a 1,439 euros. La segueix una altra del mateix polígon, US. Manresa Gasoils Rovira, que la comercialitza a 1,459 euros el litre.

Petroroset (1,469), Esclatoil (1.469) i Avia (1.479) són les altres tres gasolineres que ofereixen gasolina per menys d'1,5 euros el litre.

El gasoil més econòmic de la capital del Bages

Aprovisionar-se de gasoil sempre és més econòmic que fer-ho de gasolina, però si vols estalviar, és important que tinguis en compte les benzineres més barates de Manresa per omplir el dipòsit. Si el teu vehicle fa servir gasoil, el lloc que més diners et permetrà estalviar és la benzinera Bonarea del Polígon Els Dolors. En aquest indret, subministrar-se té un cost d'1,324 euros el litre.

A uns metres hi ha GM Oil, on el gasoil té un preu d'1,324 euros el litre. La Petroroset de l'avinguda Pirelli se situa en tercera posició d'aquest rànquing, on l'import marca 1,349 euros el litre. Per sota d'1,4 euros, a Manresa hi ha US. Manresa Gasoils Rovira (1,359), Esclatoil (1,369) i Avia (1,379).

La mitjana del preu del gasoil a Espanya el 7 de febrer era d'1,558 euros el litre, mentre que el del gasoil va registrar un import d'1,444 euros, segons el Butlletí del Petroli de la Comissió Europea.