L'Hospital de Sant Andreu de Manresa no ha tingut cap mort a causa de l'epidèmia de covid-19 els darrers set dies. És el primer cop en vuit setmanes que això passa. El recompte setmanal del 28 de desembre va revelar que hi havia hagut cinc víctimes mortals durant la setmana anterior; el del 4 de gener, quatre; el dia 11, sis; el dia 18, tres; el dia 25, sis; el dia 1 de febrer, quatre; el dia 8 de febrer, tres, i el dia 15 cap víctima mortal. Avui, dimarts 15 de febrer, hi ha 20 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu.

Dimarts passat, dia 8 de febrer, hi havia 33 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu. La darrera setmana 5 persones han ingressat, 18 persones han estat donades d'alta i cap persona ha mort. Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre són: - Xifra acumulada d’ingressos: 151

- Xifra acumulada d’altes: 93

- Xifra acumulada de defuncions: 38