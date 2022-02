Les dades setmanals de seguiment de l'epidèmia a la Fundació Althaia de Manresa tenen cara i creu. La cara és que els ingressats han passat de 65 a 51 i la creu que hi ha hagut sis víctimes mortals per covid. Per contra, a Sant Andreu no s'ha declarat cap defunció per primer cop en vuit setmanes.

Sense morts per covid a Sant Andreu per primer cop en vuit setmanes També resulta positiu el descens del nombre d'ingressats a l'UCI, vuit persones hores d'ara. A data d’avui, les dades referents a l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2 a la Fundació Althaia són les següents: Pacients ingressats en àrea Althaia COVID-19: 51 (8 a l’UCI)

Defuncions (dada acumulada des del març del 2020): 392

Alta pacients ingressats (dada acumulada des del març del 2020): 3.480 Estem parlant de sis defuncions en una setmana quan la setmana anterior van ser quatre. La xifra de sis defuncions en set dies és la més alta des de les vuit víctimes mortals que hi va haver a Althaia el 21 de desembre.