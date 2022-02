Continua la caiguda de nous casos de coronavirus. A Manresa, en catorze dies s’ha passat de 2.021 positius confirmats setmanals a 431.

La davallada encara és superior si es té en compte que en el recompte realitzat pel Departament de Salut dels dies previs al 25 de gener els casos comptabilitzats van ser 2.480. Les xifres setmanals de l’1 de febrer van ser 1.953; dimarts passat ja eren 923 i ahir, 15 de febrer, els ja esmentats 431.

El risc de rebrot és ara de 966 punts quan el passat dia 23 era de 6.908. El dia 25 ja havia davallat fins a 5.275. I, des de llavors, la caiguda és en picat. La gràfica de seguiment resultant és un pic com no s’havia vist en els gairebé 2 anys de pandèmia.

La causa ha estat una onada de contagis massius que, a la ciutat, ha situat el nombre de positius confirmats en 23.303

Si a mitjans de gener hi havia comptabilitzats 17.688 casos de covid-19 a Manresa sobre una població de prop de 80.000 persones, el que donava un percentatge del 22%, la setmana següent van ser 20.281, amb un percentatge del 25,4%,i la darrera xifra és de 23.303, un 29%.

Cal recordar que als casos confirmats per PCR o tests d’antígens incorporen també els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies.

Afectació mitjana

Per contextualitzar totes aquestes dades cal tenir present que durant aquest darrer tram de l’epidèmia, Manresa no ha estat encapçalant cap dels rànquings d’afectació, com sí que ha passat en altres fases.

La mitjana catalana era ahir de 1.210 punts de risc de rebrot, una velocitat de transmissió del virus de 0,63, una incidència acumulada a catorze dies de 1.973 punts i a set dies de 675.

La mitjana a Manresa era de 966 punts de risc de rebrot; 0,56 de velocitat de contagi i 1.724 i 539 d’incidència acumulada a catorze i a set dies, respectivament.

De les comarques de l’àmbit del diari, la que presentava ahir un risc de rebrot més elevat era el Moianès, amb 1.544 punts sent l’onzena de Catalunya i amb un nivell molt inferior als 3.450 punts de la que encapçalava el llistat: l’Alt Camp.

L’Alt Urgell tenia 1.509 punts de risc de rebrot; l’Anoia, 1.477; el Berguedà, 1.395; el Bages, 1.253; el Solsonès, 1.159 i la Cerdanya, 1.014.