L’equip de govern de Manresa portarà a aprovació al ple d’aquest dijous l’Estratègia Local pel Dret a l’Alimentació, un document que marca les línies estratègiques sobre les quals l’Ajuntament de Manresa haurà de basar les seves polítiques i accions en tot allò relacionat amb l’alimentació. Així, el text esdevé un punt de partida per poder adoptar estratègies actives i compartides que permetin identificar les oportunitats per construir un sistema alimentari sostenible, segur, resilient, saludable i d'accés universal.

El Dret a l’Alimentació no només fa referència a la ingesta de calories, al dret a menjar o a tenir cobertes les necessitats alimentàries, sinó que també té en compte com es cobreixen aquestes necessitats, vetllant perquè no es perdin drets com la dignitat, l’autonomia o la llibertat, i procurant un accés a una alimentació que ha de ser saludable. Com explica la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs Alsina, “és un canvi d’enfocament: passem de mirar només el fet quantitatiu a tenir en compte també la part qualitativa”.

Set línies estratègiques

Amb aquesta nova visió, es plantegen set grans línies estratègiques: garantir una alimentació suficient i saludable per a la població en situació de vulnerabilitat; sensibilitzar la població; lluitar contra el malbaratament alimentari; promoure l’alimentació com un element cohesionador; potenciar una alimentació saludable en espais col·lectius; potenciar el cultiu d’aliments i el seu aprofitament, i impulsar projectes d’economia social i solidària. La regidora Homs explica que algunes d’aquestes línies estratègiques ja se segueixen actualment. Amb el document, però, quedaran fixades i es convertiran en línies a seguir en el treball diari de totes les regidories. “L’estratègia és transversal i implica totes les àrees de l’Ajuntament, i això és un fet molt important, perquè aconseguim que totes s’alineïn en un mateix objectiu”. De la mateixa manera, Homs destaca el treball conjunt que s’ha fet amb entitats socials per elaborar un document que també servirà de full de ruta als agents socials. “Ha estat un any de feina i de compartir mirades, crec que tots estem satisfets del resultat”.

Implicació d'entitats del territori

Liderada per la Regidoria d’Acció i Inclusió Social, l’estratègia és fruit d’un treball de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i diferents entitats del territori que tenen el Dret a l’Alimentació com a línia de treball. S’ha comptat amb la participació de Càritas, de la Fundació pel Convent de Santa Clara, de Creu Roja, de la Xarxa de Sobirania Alimentària de la Catalunya Central, de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, de Mengem Bages, de la Xarxa de Suport de Valldaura, del PDC AV Font dels Capellans i de l’Associació de Veïns La Balconada. També hi ha pres part personal tècnic de les àrees de Serveis Socials, Salut, Sanitat i Economia Social, així com amb el grup municipal de Fem Manresa. La redacció del document s’ha dut a terme dins el Consell d’Acció i Inclusió Social de l’Ajuntament de Manresa, un òrgan de participació creat a finals del 2020 que té l’objectiu de dissenyar i implementar precisament estratègies compartides per Ajuntament i entitats. Per a la redacció del text, s’ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Següent pas: dibuixar les accions

Un cop el document s’aprovi, es crearà una comissió que serà l’encarregada de dibuixar les accions concretes que es duran a terme. Entre les propostes més destacades que marca l’Estratègia Local pel Dret a l’Alimentació hi ha accions de sensibilització, encarades a la difusió d’una alimentació saludable i sostenible –fent especial èmfasi als infants i adolescents–; accions per evitar el malbaratament alimentari –com ara un projecte per instal·lar neveres solidàries o estudiar com es pot evitar que el menjar que sobra a esdeveniments com ara una festa major acabi a les escombraries–; la realització de propostes de millora de l’alimentació en menjadors col·lectius, com ara els de les escoles o centres de dia; estudiar l’ampliació del projecte d’horts comunitaris, o realitzar un estudi sobre la malnutrició en la infància.