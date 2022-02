Una vuitantena de persones van assistir ahir a la tarda a l’acte de lliurament dels 6ens Premis Séquia, celebrat al Museu de la Tècnica, en el qual es va reconèixer la vocació divulgadora dels dos guardonats: en la categoria individual, de l’historiador i geògraf Francesc Comas, i en la categoria de col·lectiu, de l’Associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.

Comas, president del Centre d’Estudis del Bages, va ser escollit pel jurat per la seva capacitat per recollir i difondre la història local a través dels llibres que ha escrit i dels articles que ha publicat, entre d’altres, a Regio7, com també fent de guia en les visites al patrimoni manresà. Pel que fa a L’Era, va ser pel seu treball a favor de la producció ecològica i agroecològica, fent-ne, alhora, divulgació.

Els Premis Séquia és un dels actes que va organitzar la FUB quan va ser administradora de la Festa de la Llum, el 2017, que s’ha mantingut en edicions posteriors. Pretén reconèixer persones i entitats que, amb la feina que duen a terme, han sabut mantenir viu l’esperit dels manresans que van construir la séquia el segle XIV.

Va obrir l’acte Valentí Martínez, director general de la FUB, que va presentar els objectius del guardó i els premiats. Josep Alabern, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, que convoca els premis al costat de la FUB, va definir Comas com «el cronista oficial de la ciutat». Dolors Jané, vicepresidenta del Casal Cultural Dansaires Manresans, entitat administradora de la Festa de la Llum d’enguany, va llegir l’acta del jurat. A la taula també hi havia Montserrat Casanovas, membre de l’Associació Misteriosa Llum.

Comas va aprofitar el discurs d’agraïment per reivindicar la feina dels que es dediquen a l’ensenyament i dels que treballen fent investigació i difusió històrica. En nom de L’Era, Jaume Brustenga va expressar el desig que el guardó faci més coneguda l’associació.

L’alcalde Marc Aloy va cloure la vetllada posant en valor la riquesa que representa per a Manresa tenir actius com els dos premiats, que van rebre una escultura de Ramon Oms i van signar en el llibre d’honor dels premis. Abans, hi va haver una breu actuació del violoncel·lista Jirka Václavik i del pianista Josep Montserrat, de l’escola de música Musilloc.