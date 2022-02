En el marc de l’Aula del Coneixement del Casal de les Escodines de Manresa i davant de representants veïnals, la coordinadora de Manresa En Comú, Ana Querol, i el diputat d’En Comú Podem, Marc Parés, ponent de la llei, han exposat aquesta setmana a Manresa els aspectes principals de la llei de barris verds. La llei, actualment en tràmit al Parlament, forma part de les propostes que van exigir els Comuns, junt amb més inversió en trens i el dentista públic, per donar suport als pressupostos de la Generalitat i està previst que s’aprovi abans de l’estiu.

Per a Anna Querol, coordinadora de Manresa en Comú, presentar-la a les Escodines “era una obligació i un honor” ja que el barri “ha batallat” des de sempre per recuperar la inversió que no va rebre per la paralització de l’anterior pla de barris i “perquè, junt amb el nucli històric, són dels barris amb més situació de vulnerabilitat de Catalunya”. Per aquest motiu, considera que, “una vegada aprovada la llei, s’haurà de treballar perquè el govern de Manresa els inclogui com a barris prioritaris per accedir als recursos”.

Per la seva banda, Parés, ha exposat que “la idea és disposar d’una nova llei, que no impugna la del 2007 sinó que l’actualitza al segle XXI, en clau verda”. Al seu entendre, “la pandèmia de la covid ha posat en evidència que els barris que ja van patir la crisi del 2008, i no van rebre inversió, ara encara han estat més colpejats” . Així, explica que la llei ”està destinada a col·lectius en risc d'exclusió i zones urbanes més degradades, i que “els objectius són acabar amb la desigualtat, impulsar una transició ecològica justa i generar ocupació, a partir de tres eixos d’actuació”.

Els principals eixos de la proposta

Per a Parés, un dels eixos principals de la proposta és que es centra “en un context d’emergència climàtica, en aspectes de mobilitat (peatonalitzar, connectar els barris amb transport públic, crear espais verds que actuïn com a pulmons per als veïns i veïnes, etc)". L’altre eix "és que, a diferència de l’anterior, aquesta, entra a les cases”, ja que part dels recursos es destinaran a millorar l’eficiència energètica dels habitatges, per ajudar a acabar amb la pobresa energètica i millorar, en general, les condicions d’habitabilitat. El darrer eix és el valor central que es dona a l’acció comunitària i la participació veïnal en el disseny de les propostes que es vulguin dur a terme als barris.

Finalment, sobre el finançament, considera que cal que vingui dels pressupostos de la Generalitat, de l'Estat i dels fons europeus. "No és el moment de tancar l'aixeta, sinó de posar tots els recursos que no s’han posat des de fa 14 anys".