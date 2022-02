Toni Dorado, enginyer Químic i Doctor en Recursos Naturals i Medi Ambient, i responsable del projecte creat i desenvolupat a la UPC Manresa, on treballa, per recuperar mitjançant microorganismes els metalls dels residus elèctrics i electrònics, va fer abans d’ahir una compareixença al Parlament en el marc de l’elaboració de la primera llei de la Ciència de Catalunya on, entre altres temes, va reivindicar la recerca que es fa a la comarca del Bages.

Dorado ha expressat a Regió7 la seva satisfacció per «l’oportunitat de portar Manresa i les comarques» en el procés de debat parlamentari que ha d’acabar donant com a fruit la primera llei de la Ciència de Catalunya. Celebra que «hi va haver molt bona recepció per part de tots els diputats dels diferents grups», que «van destacar que del tema territorial no se n’havia parlat fins al moment i que era important considerar-lo».

En la compareixença, l’única d’una persona d’una institució o entitat del Bages, l’enginyer santjoanenc, que compagina la recerca amb la docència universitària, va posar de relleu la dificultat de tirar endavant el projecte de recuperació de metalls en residus electrònics per «la manca d’una aposta pública potent per la recerca».

La seva ponència també remarca que «seria convenient que la llei recollís la protecció dels joves investigadors en les vies de finançament públic» amb «línies específiques reservades a aquest col·lectiu»; reivindica el «foment de les vocacions científiques entre la infància», i demana posar en valor i protegir «la recerca que es fa a les universitats».

Garantir l’equilibri territorial

Quant al tema territorial, diu que «actualment sembla que no es tingui en compte que més enllà de Barcelona, també s’investiga i que fora dels entorns més poblats, tens menys possibilitat d’accedir a recursos». Considera que «la llei seria l’oportunitat perfecta per garantir aquest equilibri, per protegir tota la recerca a tot el país».