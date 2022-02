La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha quedat posicionada en el lloc 131 en l’àmbit mundial en el Times Higher Young Education University Ranking, que analitza 790 universitats que tenen 50 anys o menys. Això significa que ocupa també el tercer lloc a Catalunya, per darrere de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Ramon Llull, i el mateix lloc en l’àmbit estatal, ja que de les 32 universitats espanyoles que han participat en la mostra, les set primeres són catalanes.

El rànquing es basa en els mateixos 13 indicadors de rendiment que té en compte el THE World University Ranking de The Times Higher Education, però ajusta les ponderacions per donar menys importància als elements que caracteritzen les universitats de llarga tradició. Segons el vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic-UCC, Jordi Collet, “cal aprofitar aquest posicionament per establir xarxes internacionals, crear més projectes europeus i tant impacte com sigui possible en un context social que necessita la recerca per fer front als grans reptes que ens venen a sobre, com la crisi climàtica o les desigualtats socials i de gènere”. També ha afegit que “aquest èxit és fruit del treball de totes les persones que integren els centres, les àrees i els serveis de la universitat, i ha de ser un esperó per continuar creixent”.

Entrada amb força al THE World University Ranking

El setembre passat la UVic-UCC va entrar per primer cop al rànquing mundial THE Word University Ranking (WUR) de Times Higher Education i va accedir a situar-se a la franja entre 401 i 500 d’un total de 1.662 universitats públiques i privades de 99 països diferents. Es posicionava així com a quarta universitat catalana i sisena de l’Estat espanyol, entre les 52 universitats presentades. Per entrar en aquest rànquing és indispensable, entre altres requisits, haver assolit la publicació d’almenys 150 articles indexats cada curs, i haver publicat mil articles en els darrers cinc anys.