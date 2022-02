Com ja han fet altres ajuntaments, el de Manresa va aprovar una moció en la qual dona suport al cànon de residus de Catalunya i s'afegeix al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats en la seva defensa.

L'Ajuntament de Manresa demana que es modifiqui la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, per tal que no entri en conflicte amb la política de residus de la Generalitat de Catalunya.

La moció defensa que els canons establerts a la llei estatal només s'apliquin a aquelles comunitats que no disposin d'un impost amb les mateixes característiques i que es blindi el cànon català.

De no ser així demana als grups parlamentaris que votin en contra de la seva aprovació definitiva al Senat.

La proposició recorda que a Catalunya fa dues dècades que es va crear un cànon sobre disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet es ca crear un cànon en l'àmbit dels residus municipals, un per als residus de la construcció i un altre per als industrials. Es tracta d'un "model de fiscalitat ambiental pioner, òptim i positiu nascut de gran consens polític i social a Catalunya", segons la proposició aprovada.