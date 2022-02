Molt humor i un text molt treballat i ple d'enginy han convertit aquest matí el pregó infantil de la Festa de la Llum de Manresa 2022 en un dels més aplaudits dels darrers anys. Ha anat a cura dels alumnes de 6è de l'escola Vedruna i, tot i que encara no s'ha omplert del tot i que els assistents anaven amb mascareta, el saló de sessions de l'ajuntament ha recuperat una mica la normalitat d'abans de la pandèmia. Per tal que les demés escoles poguessin seguir el pregó en directe per Internet, tres càmeres s'han cuidat de retransmetre l'acte, atès que amb la que es fa servir per retransmetre els plens no n'hi ha havia prou.

Al final de la representació, que ha estat molt amena i on, enguany que es commemoren els cinc segles de l'arribada de sant Ignasi a Manresa, no hi ha faltat un sant Ignasi demanant protagonisme en alguns moments, els joves actors han rebut un sonor aplaudiment del assistents. La interpretació dels Goigs de la Llum ha clos la sessió, amb Ignasi Claret al teclat i la direcció musical de Carme Colomer, directora de l'escola Vedruna. Després, ella i dues alumnes del centre han signat el llibre d'honor de la ciutat a la sala de columnes davant la mirada de l'alcalde Marc Aloy i de regidors de la corporació i responsables de la Festa de la Llum. Minuts abans de l'inici de la representació, al saló de plens hi havia força xivarri. Han anat arribant els regidors amb la medalla que llueixen en les grans ocasions i, tan bon punt la cap de protocol ha demanat una mica de silenci i ha callat tothom, han entrat els regidors Anna Crespo, Josep Gili, Gemma Boix i Anjo Valentí, que han acompanyat l'alcalde Marc Aloy a la taula presidencial. Aloy ha donat la benvinguda als presents i ha cedit la paraula a Georgina Mercadal, del Casal Cultural Dansaires Manresans, entitat administradora de la Festa de Llum d'enguany, que ha recordat que, entre els actes que han organitzat, n'hi ha dos especialment pesats per als infants: l'escape room El tresor de Lluís de Peguera, aquest diumenge, de 9 a 2 i de 4 a 7 dilluns només a a tarda, amb inici a la plaça de Sant Domènec; i Una carretada de contes, diumenge, a les 12 del migdia, a la plaça d'Europa. Tot seguit ha començat la representació, on els seus protagonistes han narrat la història de la construcció del canal de la séquia i del Misteri de la Llum amb un guió original, fresc i dinàmic, recitat tot de memòria i sense errors que, una vegada explicada la història amb els consellers, bisbes, el poble manresà, el rei Pere III i el miracle de la Llum al Carme, ha inclòs pinzellades breus sobre temes diversos, com les fonts documentals en què es basa aquest episodi de la història de Manresa, alguns dels carrers de la ciutat que porten noms relacionats amb els fets de fa set-cents anys, i informació de la infraestructura de la séquia i d'activitats que se celebren inspirades en la Llum, com la Fira de l'Aixada i la Transèquia, entre altres. I, entremig, el personatge de sant Ignasi demanant pas i bromes relacionades amb el preu de l'electricitat, Netflix i les xarxes socials. Un text molt treballat que l'alcalde Aloy ha lloat en el parlament final, després de lliurar a la directora de l'escola Vedruna, a qui han acompanyat les alumnes Eulàlia Jou i Isona Fernández, una escultura de la Ben Plantada de Josep Clarà. En les seves paraules, Aloy ha aprofitat per recordar la importància que va tenir per a la ciutat de Manresa poder rebre aigua del canal de la séquia i ha assegurat que sense això no seria la ciutat que és, envoltada per 500 hectàrees d'horta. Demà divendres, a les 7 de la tarda, en aquest cas al teatre Conservatori, es farà el pregó institucional de la Festa de la Llum a càrrec de la investigadora Sònia Guedán i de Robert Guilanyà, enginyer aeroespacial.