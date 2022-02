El grup del PSC presenta al ple d’avui una proposició en la qual insta l’Ajuntament de Manresa a tractar amb les entitats bancàries la instal·lació de caixers automàtics en dependències municipals. El grup socialista assegura que a la ciutat només funcionen 19 caixers automàtics, el 73% dels quals es concentren al centre, entorn del passeig Pere III. El grup municipal afirma que ha contrastat les dades aportades per la Plataforma de Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran segons les quals dels 19 caixers automàtics n’hi ha 5 al primer tram del Passeig, 3 a Guimerà, Sant Domènec i carretera de Cardona, 6 entre la plaça 11 de Setembre i la Bonavista (és a dir, 14 de concentrats al Passeig i entorn), 3 entre la plaça Bages i l’avinguda de les Bases, i 2 a la carretera del Pont de Vilomara i el Mercat de la Sagrada Família.

En un context de tancament d’oficines bancàries i caixers, el primer secretari del PSC de Manresa i regidor, Anjo Valentí, ha alertat que el més perjudicat és el col·lectiu de gent gran sotmès a una situació d’exclusió financera i bancària, «ja que no tenen tanta facilitat per fer les gestions en línia».

Valentí recorda que no fa gaire temps anar a l'oficina bancària era gairebé un acte social -molt especialment per a la gent gran- «una forma de saludar a aquells treballadors i treballadores que havien de vetllar pels seus estalvis, però de sobte, amb la pandèmia pel mig i com excusa, s’ha transformat en una missió gairebé impossible per a molts ciutadans i ciutadanes, o si més no difícil i antipàtica, i que estar essent reemplaçat per un buit o una llarga espera com a resposta».

Per això, el PSC considera que anar al centre cívic o a un altre equipament que ofereixi un entorn segur i proper per treure diners pot ser una solució útil, fins i tot aconsellable i responsable, per al sector bancari.

Així que el PSC defensarà en el ple «que l’Ajuntament tracti amb les entitats bancàries la instal·lació de caixers automàtics de retirada d’efectiu de forma accessible i segura per a la ciutadania en edificis o espais municipals, especialment en aquells barris on hi hagi aquesta mancança», explica el portaveu socialista.

Segons Valentí, es tracta d’«una mesura que es troba emparada per la Llei», així que «el govern no pot posar cap excusa per tombar aquesta iniciativa». El PSC també vol que l’Ajuntament demani als bancs que atenguin presencialment en bona part de l’horari d’oficina i no fins a les 11 del matí i «proposarem estudiar una bonificació sobre la taxa d’ocupació de la via pública, a aquelles entitats bancàries que atenguin personalment a la gent gran al llarg de tota la jornada laboral per evitar així cues al carrer davant les sucursals.