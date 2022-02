La Comunitat de Sant Egidi i els Joves per la Pau han anunciat una concentració a la Plana de l’Om per a demà dissabte, dia 19 de febrer, a les 12 del migdia. La crida #nowar del moviment juvenil de Sant Egidi és una de les moltes iniciatives que està fent la comunitat a Europa per cridar l’atenció de tots els ciutadans europeus per evitar el conflicte a Ucraïna.

"Cal dir clarament que avui és una bogeria pensar en el retorn de la guerra a Europa", ha escrit el president de Sant Egidi, Marco Impagliazzo, en un article al diari Nuova Sardegna. Hi ha afegit que, de fet, "seria negar en un instant més de 75 anys d'història... No seria important avui tornar-se a manifestar per la pau, com es va fer fa vint anys contra la guerra de l'Iraq? En cap cas seria una ingenuïtat. Seria més aviat un acte de realisme per part de la ciutadania europea", ha declarat.