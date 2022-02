El regidor de Presidència i Hisenda de l’Ajuntament de Manresa, Valentí Junyent, va ser nomenat recentment diputat provincial a la Diputació de Barcelona i passa a tenir una dedicació i sou compartits entre les dues institucions. Aquest fet comporta una remodelació que va ser criticada per part de l’oposició, Fem i Ciutadans, i defensada a ultrança pel govern.

L’equip de govern va defensar que la meitat del sou que deixava de cobrar Valentí Junyent de l’Ajuntament es dedicaria a ajustar la retribució que rebien a la dedicació que esmerçaven quatre regidores: Núria Masgrau (JxM), Mariona Homs (ERC), Maria Mercè Tarragó (JxM) i Claudina Relat (JxM).

Ciutadans va mostrar la seva incomprensió perquè s’hagués d’esperar a una situació com aquesta per redreçar un desequilibri entre feina i sou, si realment existia.

El grup municipal de Fem Manresa va ser més dur i va assegurar que la maniobra no s’entenia, no s’havia explicat i feia un flac favor a la credibilitat de la política.

Per al govern, la modificació significava únicament ajustar-se a les 12 dedicacions que es repartien els 16 regidors per no superar el volum de remuneració que s’havia establert i que es considerava ponderat.

Finalment, la remodelació va ser aprovada amb els vots de l’equip de govern, l’abstenció del PSC i Ciutadans i els vots en contra de Fem Manresa.

Valentí Junyent va prendre possessió a finals de gener del càrrec de diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona en substitució de Josep Tarín, alcalde de Talamanca.

El relleu es va fer dins el ple ordinari de gener de la Diputació de Barcelona.