Guies del Camí Ignasià, una reproducció del bol de sant Ignasi, samarretes de les diferents edicions de la marxa del pelegrí... Són alguns dels articles que es poden endur de record les persones que visitin Manresa per primer cop i que passin per l’Oficina de Turisme. Tot i que també n’hi ha de centrats específicament en la ciutat, com els que va fer la marca local Killing Weekend i els de l’artista Susanna Ayala, els que tenen algun lligam amb sant Ignasi guanyen per golejada.

La darrera incorporació als articles de marxandatge que ha acumulant l’Oficina de Turisme amb els anys són els lligats a Manresa 2022, la commemoració dels 500 anys de l’estada del sant a la capital del Bages. Es tracta d’una bossa, d’una llibreta i d’una ampolla amb el logotip i els colors escollits per a la celebració, obra de l’empresa Transversal, que va guanyar el concurs per desenvolupar el pla estratègic de comunicació de la citada celebració. La bossa és de tela i costa 5 euros; la llibreta, de paper d’herba, 5,5. A final de mes els ha d’arribar l’ampolla reutilitzable de vidre blau; també costarà 5 euros.

Guies del Camí Ignasià

Tot plegat és un popurri dispers en el qual destaca l’àmplia oferta de llibres de temàtica ignasiana, començant per les guies i acabant pels poemaris del manresà Jaume Bonvehí. Quant a les guies, n’hi ha diverses. Les signen Josep Lluís Iriberri, director del Camí Ignasià, que en dues -una de les quals en anglès- comparteix autoria amb Chris Lowney, i que alterna la guia tradicional amb els llibres lligats al tema espiritual del camí. Philippe Lemonnier també en signa una i, ja en català, hi ha el Viatge per la Catalunya Ignasiana, del manresà Josep Alert, i El meu camí ignasià, del tarragoní establert a Manresa Miquel Àngel Ramos, el darrer que ha sortit dedicat a la ruta que uneix Azpeita, on va néixer el fundador de la Companyia de Jesús, i Manresa.

Els poemaris de Bonvehí són fruit del recorregut que va fer del camí. N’ha publicat tres, de moment: Paraules callades, Paraules alades i Paraules forjades. Hi ha un opuscle dedicat al centenari de l’artista Joseph Beuys i el llibre Joseph Beuys-Manresa. Una geografía espiritual, que analitza des del punt de vista espiritual, polític, artístic i geogràfic l’abast de Manresa (Dusseldorf, 1966), una acció que va marcar un punt d’inflexió en la trajectòria de Beuys i de l’art del segle XX.

També del camí hi ha samarretes de les diferents edicions de la Marxa del Pelegrí; el DVD Manresa. La huella de San Ignacio; el llibre infantil Ignasi de Loiola, d’Enric Puiggròs i amb dibuixos de Sebastià Serra, i postals panoràmiques de Manresa de diferents espais ignasians.

La bona resposta de la rajola

Segons fonts de l’Oficina de Turisme, un dels productes de més èxit que preveuen que anirà en augment els propers anys és la rajola del Camí Ignasià, que molts peregrins que fan el recorregut volen endur-se de record. Aquesta rajola és la que identifica el recorregut i també és la que ha inspirat la imatge que surt impresa a la samarreta i a la llibreta de Manresa 2022. La rajola hi és en format mitjà i també en format imant de nevera, amb dos models diferents. Les fa el taller Sanbola de Verdú.

Crida l’atenció la reproducció del bol de sant Ignasi. És de fusta, numerat i també inclou el sol de les rajoles que serveixen per senyalitzar el Camí Ignasià als diferents municipis per on passa. L’escudeller que vol imitar és el que, segons explica la tradició, va deixar fa 500 anys sant Ignasi de Loiola a la família que vivia al número 40 del carrer Nou de Santa Clara, al barri de les Escodines, com a agraïment perquè li havien donat menjar i el van anar a veure quan va emmalaltir. Durant aquests cinc segles no s’ha mogut d’allà i l’han anat custodiant les diferents famílies que hi han viscut. La darrera custòdia va ser Lluïsa Santanach Taulat, que la va heretar del seu marit, Ignasi Closas Señal, i que va deixar dit en el seu testament que quan ella faltés passés a ser propietat de la Cova. Els actuals propietaris de la casa la van lliurar als jesuïtes el dia 6 de desembre del 2006 enmig de molta expectació.

La col·lecció Manresa

Fora del context ignasià, destaca la col·lecció Manresa, dissenyada per la marca local de disseny de moda Killing Weekend, fundada el 2014 per Alba Martínez i Xavier Martínez, que inclou una tassa, una bossa de cotó, una llibreta mida A5 i... una mascareta. A més a més, hi ha litografies de la ciutat signades per l’artista manresana Susanna Ayala, també en format samarreta.

Relacionat amb la cultura popular, hi ha els Gegants de Manresa de la col·lecció oficial de Geganters de Catalunya, juntament amb figures fetes amb paper maixé de la imatgeria manresana. Una ampolla d’aigua de vidre i un USB amb el lema Cor de Catalunya; els llibres Manresa desapareguda, de Gal·la Garcia Casarramona; i Sentir Manresa, d’Anna Vilajosana, i altres sobre la gastronomia, els vins del Bages i dels arquitectes Alexandre Soler i March i Ignasi Oms i Ponsa.

L’edifici situat a la plaça Major s’està rehabilitant des del 2017 i és el resultat de la suma de quatre cases diferents al llarg de la història (segles XVI al XVIII). En la darrera entrevista de Regió7 al regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, aquest va informar que la previsió és inaugurar la nova Oficina de Turisme de cara a l’estiu. Una data ideal seria el 31 de juliol, Sant Ignasi. Ocuparà el soterrani, els baixos, el primer pis i el vestíbul. De la segona a la quarta plantes hi haurà pisos per a gent gran de la Fundació Institució Benèfica Amics dels Avis, Ibada, que també es queda un tros de la planta baixa.

La futura seu de l’Oficina de Turisme canvia de cara La previsió és fer el trasllat de cara a l’estiu del local que ocupa ara a la mateixa plaça Major. L’antiga fonda Sant Antoni, on es traslladarà a l’estiu l’Oficina de Turisme de Manresa, ha canviat de cara. La bastida que tapava la façana ha anat fora i ja es pot veure com ha quedat la casa, pintada de color groc amb els marcs de les obertures de color blanc.