El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, Antoni Massegú, no se’n va poder estar de seguir el Barça-Nàpols durant la celebració del ple municipal. Amb el telèfon mòbil estratègicament situat sota la taula, en alguns moments va anar simultaniejant el seguiment del matx i del ple municipal. Això sí votant sempre el que tocava. Massegú va fer broma abans de l’inici del ple que no es podria aguantar de seguir el partit i, efectivament, va intentar no perdre pistonada.