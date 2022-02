Els propers dies es portaran a terme les darreres activitats de la Travessa cap al 2022, que consistiran en la reunió final dels grups d'aprofundiment, demà dissabte, i en la darrera caminada conscient, protagonitzada per joves, a diferents miradors de la ciutat, dimecres vinent.

Aquest dissabte 19 de febrer, de 10 del matí a 1 del migdia, es celebrarà la reunió final dels grups d'aprofundiment de l'àmbit Transcendent de la Travessa cap al 2022, al convent de les Caputxines de Manresa (carrer de Talamanca, 5). Per participar a la reunió cal fer la inscripció a través de la pàgina web.

Per una altra banda, el proper dimecres 23 de febrer es farà la darrera activitat que consistirà en una caminada conscient a diferents miradors de la ciutat. En aquesta ocasió, és un esdeveniment organitzat i dinamitzat per joves provinents del Grau d'Animació Sociocultural de l'Institut Guillem Catà i també usuaris del Projecte Mosaic de Salut Mental d'Althaia. Se sortirà a les 7 de la tarda de la plaça Major de Manresa i durant el recorregut es faran parades en llocs significatius de silenci o contemplació per als joves, en diferents miradors de la ciutat. Per participar a la caminada conscient cal fer la inscripció a través de la web.