Si hi ha un acte especialment manresà dins de la molt manresana Festa de la Llum és el pregó institucional, on els pregoners, a qui proposa l’entitat administradora de la celebració són persones nascudes a la capital del Bages que han excel·lit en la seva feina. Si en lloc d’un pregoner n’hi ha dos, com ha passat enguany per primera vegada, i són dues persones encara joves que han triomfat en la seva feina i que, malgrat això, no han oblidat les seves arrels sinó que les reivindiquen, al manresanisme s’hi afegeix una bona dosi d’autoestima. És el que va passar ahir al vespre amb el pregó a quatre mans de Sònia Guedán Carrió i Robert Guilanyà Jané.

Per segon any consecutiu, a causa de la pandèmia i amb l’objectiu de guanyar espai, l’acte es va fer al teatre Conservatori enlloc del saló de sessions de l’ajuntament. L’àguila de Manresa va presidir l’escenari i es van omplir tres quartes parts de la platea.

Núria Soler, presidenta de l’Agrupació Cultural del Bages, va conduir l’acte, que va obrir la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, amb el desig que la llum al final de túnel que es comença a veure pel que fa a la pandèmia no sigui un miratge. Dolors Jané, del Casal Cultural Dansaires Manresans, administrador de la festa coincidint amb el 75è aniversari de l’entitat, va destacar de les propostes que han organitzat la varietat per arribar a tots els públics. Ella mateixa es va encarregar de presentar a Guedán, que és llicenciada i doctora en Farmàcia i des del 2004 es dedica a la recerca biomèdica per desenvolupar noves teràpies contra el càncer, i a Guilanyà, enginyer aeronàutic que des del 2011 treballa al Centre Europeu d’Operacions Espacials de l’Agència Espacial Europea.

La importància d’unir forces

Els dos pregoners, que es van alternar per llegir el pregó, van coincidir a remarcar la importància del treball col·lectiu per aconseguir objectius importants. El manresà, que es va referir a la missió Rosetta-Philae, en la qual va participar i que el 2014 va possibilitar l’aterratge del mòdul espacial Philae al cometa 67P, va recalcar que «la Séquia, un projecte del segle XIV, i la missió Rosetta, del segle XXI, tenen en comú que són projectes l’èxit dels quals no es pot atribuir a una persona sola, sinó al treball i dedicació de molts». «Un clar exemple de com ha de treballar la nostra societat», va insistir. Guedán va incidir en la mateixa idea fent referència al treball conjunt de les universitats, petites empreses biotecnològiques i grans farmacèutiques per accelerar la producció de les vacunes que han servit per protegir la humanitat de la covid. «Un exemple de tot el que podem aconseguir quan unim les forces per assolir un objectiu comú amb determinació».

La manresana va declarar la seva estima per Manresa. «Cada vegada que faig la corba de la c-55 i de sobte apareix la Seu, la Cova i el Pont Vell tinc una sensació de calidesa, de ser a casa». I, especialment, pel Barri Antic, que va reivindicar amb una crida alta i clara als equips de govern perquè en «garanteixin la seva conservació, rehabilitació i revitalització».

Guilanyà, en nom seu i de Guedán, va «agrair a Manresa el fet de donar-nos l’oportunitat d’haver tingut una escolarització pública de qualitat». També va assenyalar que «és una ciutat de cultura i això no és d’ara, això ens ve de lluny». Va esmentar com a exemple el Casal Cultural Dansaires Manresans, amb el qual han tingut lligams tots dos.

Missatge d’Aloy sobre l’aigua

En el seu parlament l’alcalde Marc Aloy, que va lliurar als dos pregoners una reproducció de la Ben Plantada de Josep Clarà, va insistir en la idea de la importància de mantenir les arrels i del valor del treball en equip ponderat pels pregoners. Després de recordar que l’aigua que raja a les aixetes de les cases la fa possible un infraestructura que té més de 600 anys, va dir que és «una aigua que volem seguir gestionant de manera pública, com hem fet sempre en aquest territori, malgrat les amenaces i pressions de grans corporacions que volen fer negoci amb aquest bé públic. No ho permetrem».

Els Goigs de la Llum cantats per la Capella de Música de la Seu i el públic sota la batuta de Mireia Subirana van cloure la vetllada. En sortir, dos joves del Casal Cultural Dansaires Manresans van lliurar als assistents un opuscle amb el pregó i un punt de llibre.

La festa genera afectacions al trànsit Avui i demà, de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 10 del vespre, per poder celebrar la proposta Jardins de Llum es tallarà el trànsit de vehicles des de plaça dels Infants i la de l’Hospital en direcció a la plaça Major. En concret, quedaran tallats els carrers dels Infants, entre la plaça dels Infants i el carrer del Carme; Joc de la Pilota, Dama, Llussà, Sant Andreu, Sobrerroca, passatge Amics, Carme, plaça Milcentenari i Major, Sant Miquel, baixada del Carme i del Pòpul i carrer del Cap del Rec. Demà, a partir de les 9 del matí, amb motiu del muntatge tècnic per a l’acte El Misteri de la Llum, es tallarà al trànsit de vehicles la muralla del Carme entre la carretera de Vic i la plaça dels Infants. Es mantindrà l’accés per carrer dels Infants. De 8 a 2/4 de 10 del vespre es tallarà el trànsit de vehicles a l’entorn de la plaça dels Infants. La muralla del Carme entre la carretera de Vic i la plaça dels Infants; carrer dels Infants, plaça dels Infants, carrer de Puigterrà de Dalt entre plaça dels Infants i carrer de Sant Salvador; carrer de les Flors de Maig, entre carrer Puigterrà de Dalt, i carrer Xiprer. Dilluns al matí es tallarà al trànsit l’entorn de la plaça Major.