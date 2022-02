El Teatre Conservatori de Manresa es va omplir ahir al vespre de balsos, polques, xotis i ritmes diversos en la primera trobada de cossos de dansa de la Roda d’Esbarts Catalònia que acull la capital del Bages. Ho va fer de la mà del Casal Cultural Dansaires Manresans que, com a entitat administradora de les Festes de la Llum d’enguany, «volíem que la dansa tingués presència en les celebracions», explicava la seva vicepresidenta, Dolors Jané. La proposta va aconseguir una entrada de 297 persones, que pràcticament va omplir tot el pati de butaques.

A l’escenari van actuar cinc esbarts, que entre tots sumaven un centenar de dansaires. Ho van fer per separat, amb peces curtes, que encetava l’esbart Rosa d’Abril de Castellterçol amb una posada en escena inspirada en la Catalunya Modernista. Després vindrien l’esbart Vila de Sallent; l’esbart Sant Jordi Joventut Nostra, de Barcelona; l’Esbart Olesà; i els amfitrions, el Casal Cultural Cantaires Manresans, amb la interpretació de Sons d’un mar, l’espectacle que ja van estrenar per la Festa Major, amb coreografies de Núria Hontecillas.

Amb aquesta Roda es volia oferir al públic «una varietat de danses no necessàriament tradicionals» i amb coreografies diverses, afegia Jané. Tot plegat es va traduir en un espectacle d’aproximadament una hora i mitja de durada, que a l’inici va tenir un ball de record per al jove músic manresà David Solernou, que va morir ara fa un mes. També hi havia presents la regidora de Comerç de Manresa, Núria Masgrau, que va valorar la conveniència d’una proposta com aquesta en una ciutat «històrica i amb moltes festes a l’entorn de la cultura popular i tradicional». Al seu torn, el president de la Roda d’esbarts Catalònia, Carles Solanich, va agrair l’acollida a la capital del Bages.

L’acte d’ahir donava el tret de sortida a la programació del 75è aniversari de l’entitat organitzadora, el Casal Cultural Cantaires Manresans. «Estem molt motivats», assegurava Jané, i apuntava que «malgrat tot el que hem patit i els dos anys de tancament, com a entitat hem intentat tirar endavant amb il·lusió, empenta i energia per demostrar que la cultura popular està ben viva».