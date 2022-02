El carrer Arquitecte Montagut de Manresa, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Gaudí, és dels pocs del nucli urbà de Manresa que no està urbanitzat tot i que es tracta d’un vial molt transitat i, sobretot, un gran aparcament gratuït. Gairebé sempre ple. L’Ajuntament de Manresa té sobre la taula un projecte d’urbanització que dividiria en dos espais diferents tota la zona. Un seria per a vehicles. I l’altre, enjardinat, arbrat i ample, per a vianants. Amb carril bici inclòs. El projecte, sense data, costaria 1,3 milions d’euros.

Actualment aquest tram de l’Arquitecte Montagut talla la unió entre l’avinguda Francesc Macià i el carrer Sant Cristòfol. És d’un sol sentit de circulació en sentit Francesc Macià. La part asfaltada està en un pèssim estat i hi ha trams en què no hi ha ni vorera per als vianants. I la que hi ha és molt estreta, i sovint amb cotxes aparcats tot i que està prohibit. A la major part d’aquest tram unes pilones delimiten l’espai per a cotxes i el de vianants.

Queixes dels veïns

Els veïns s’han queixat reiteradament de la situació del carrer. La vorera discontínua i estreta fa que molt sovint els vianants optin per anar per la calçada i hagin de conviure amb el trànsit de vehicles.

El solar del costat és el que s’utilitza d’aparcament. Generalment sempre és ple i té una capacitat per a unes 150 vehicles. De terra, és sempre ple de bonys i genera pols que també han provocat les queixes dels veïns. Sovint l’Associació de Veïns de la Sagrada Família demana que s’hi actuï per evitar aquestes problemàtiques. És a una quota lleugerament superior a la calçada, sense cap mena d’element de contenció o separació. Això fa que cada vegada que plou l’aigua i el fang vagi a parar al carrer i a la vorera.

El projecte d’urbanització que ha elaborat l’Ajuntament de Manresa preveu que l’espai per a cotxes passi, precisament, per l’actual solar que s’utilitza d’aparcament. Quedaria alineat amb l’avinguda Francesc Macià. Hi hauria un carril en cada sentit de circulació, de forma que es podria anar de la Francesc Macià o la carretera del Pont de Vilomara en direcció al Sant Cristòfol, maniobra que ara no es pot fer.

La cruïlla es regularia amb semàfors. A una de les bandes s’hi podria aparcar en bateria, segons s’ha dissenyat en el projecte. Es calcula que hi podrien haver una trentena de places. A l’altra banda de la calçada també hi aniria aparcament, en línia, per a una desena llarga de cotxes. Quedaria lluny dels 150 vehicles que hi poden aparcar ara.

On ara hi ha la calçada per a cotxes hi aniria un espai ample per a vianants, amb una vorera de 10 metres d’amplada i un carril bici de 2, delimitat per una filera d’arbres. De fet, la proposta d’urbanització contempla quatre fileres a tot el conjunt de la zona, que canviaria radicalment de fesomia.

Semàfors a les cruïlles

El projecte preveu columnes d’enllumenat a tot el traçat, desenvolupar dues xarxes de clavegueram, la renovació de la d’aigua potable, i un tram de la del gas. També totes les obres necessàries per posar semàfors a les dues cruïlles del carrer, la del cantó de la carretera del Pont de Vilomara i la de l’Arquitecte Gaudí.

Actualment s’estan fent obres just al costat d’aquest gran espai de l’Arquitecte Montagut. Són els treballs del nou aparcament del mercat de la Sagrada Família. Es tracta d’una superfície de 3.000 metres quadrats que disposarà d’una vuitantena de places per a clients del mercat.