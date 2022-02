Quina és la vigència i l’aplicació dels Exercicis espirituals a la societat contemporània cinc segles després de la seva escriptura a Manresa per part d’Ignasi de Loiola? Amb aquesta premissa, i coincidint amb els 500 anys de l’estada del fundador de la Companyia de Jesús a la capital del Bages, els jesuïtes han convocat al santuari de la Cova de Manresa, entre el 12 i el 18 de juny, un simposi internacional en el qual s’ha convidat 80 persones amb una experiència significativa en donar els exercicis. A banda, calculen que més de 400 més seguiran les ponències per streaming.

Al final del simposi, que convoquen i organitzen el Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana-CIEI (Manresa), EIDES (Catalunya) i la Província jesuítica d’Espanya, es recolliran les conclusions en un llibre que s’editarà en castellà i anglès, que també seran els dos idiomes en què se celebrarà la trobada. Porta per enunciat Mistagogies dels Exercicis espirituals: 500 anys després i la coordina Xavier Melloni, membre de l’equip de jesuïtes del CIEI.

Quatre grans àrees

Durant el simposi es tractaran quatre àrees específiques de la transmissió dels exercicis: l’actualitat del text; els exercicis en els marges socials, és a dir, com a mitjà per ajudar les persones a viure la seva situació de precarietat, i marginació, desestructuració personal o social per mitjà de pràctiques experiencials d’inclusió, de reconciliació i de sanació comunitària; els exercicis en altres cosmologies i espiritualitats (com requereix una adaptació en la manera de donar-los el rerefons cultural i ideològic dels diversos llocs del planeta), i els exercicis en nous llenguatges, des dels mitjans audiovisuals, a la sensibilitat ecològica, la peregrinació, la dansa....

Cada jornada inclourà, al matí, una ponència marc de cada àrea i tres comunicacions de persones amb experiència d’una pràctica concreta en aquest camp. A la tarda hi haurà un temps de reflexió personal, pautes per treballar en grups petits i assemblea plenària.

Entre d’altres, es parlarà dels Exercicis i gènere, a càrrec d’Elizabeth Liebert, germana de Holy Names of Jesus and Mary (USA); dels Exercicis de reconciliació a Rwanda, per Franck Janin (Bèlgica) i Luisa Rossi (Itàlia); dels Exercicis i mitjans audiovisuals, per Nikolaas Sintobin (Països Baixos), i dels Exercicis en clau ecològica per Eileen Fitzgerald (Bolívia).

El dimecres 15 de juny visitaran Montserrat i Manresa.