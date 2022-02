La Fundació del Convent de Santa Clara ha celebrat recentment una trobada entre els responsables i voluntaris de l’entitat per explicar les noves línies de treball i compartir l’abast dels projectes que du a terme. La reunió ha servit, alhora, per donar impuls a un projecte de formació i inserció laboral que es vol potenciar i desplegar els propers mesos.

L’objectiu és facilitar que les persones en situació de pobresa a qui dona un cop de mà l’entitat no hagin de dependre sempre dels serveis socials ni de la fundació, sinó que puguin trobar camins de sortida per a la seva situació.

Els voluntaris van demanar que es facin jornades de portes obertes per explicar a la ciutat el programes de la fundació, ja que es considera que no són prou coneguts i que val la pena ser conscients de la realitat i del que, entre tots, es pot fer per millorar la vida de les persones.

El president de la fundació, Gabriel Prat, i la directora, sor Lucía Caram, van obrir la jornada recordant els valors que animen la fundació des dels seus inicis, agraint el compromís dels voluntaris i renovant la confiança en els equips de treball per continuar una tasca que sembla que encara té molt recorregut a causa de la gravetat del moment que vivim.

Nova organització

La fundació s’ha plantejat una nova organització executiva en la qual hi haurà dos grans blocs: l’econòmic i administratiu, que facilita el funcionament dels projectes, els convenis, la projecció i el funcionament de les estructures, i el social, amb la incorporació d’una educadora social com a responsable, depenent directament de presidència i direcció. S’articularan tots els programes de manera transversal per garantir un servei més eficaç i la recuperació de la plena autonomia de les persones amb què treballa.

Els projectes de la fundació, en els quals participen uns 200 voluntaris i col·laboradors de forma permanent i sistemàtica, arriben a unes 7.500 persones a Manresa i a més de 9.000 més a les comarques centrals a través del magatzem distribuïdor de Pirelli gestionat amb el Banc dels Aliments, la Fundació la Caixa i l’Ajuntament.

Dona sostre a 140 persones

Els projectes de la fundació a Manresa són: la plataforma d’aliments, el magatzem distribuïdor de menjar de Pirelli, l’espai de les dutxes, els horts, el programa de residència (20 persones acollides) i pisos (34 amb 120 persones acollides), els dos tallers a Santa Clara i a la carretera de Vic, i el programa Invulnerables compartit amb la Fundació la Caixa, que inclou el programa de l’ABC de la integració, l’espai familiar, el reforç educatiu, Tens talent, Futbol net i altres tallers adreçats a famílies amb fills de 0 a 18 anys.

La jornada, celebrada al convent de Santa Clara, va acabar amb una sessió d’esport als jardins dirigida per Toni Martín Bravo i una botifarrada preparada per Àngel Gianfrancesco i un grup de voluntaris de la fundació.