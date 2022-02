La sardana va tornar a ser protagonista a la plaça Major de Manresa. Després de 30 anys sense concurs sardanista, enguany el Casal Cultural Dansaires Manresans va decidir recuperar-lo durant la Festa de la Llum. Així, la plaça Major va reunir ahir nou colles sardanistes d’arreu de Catalunya, entre les quals hi havia dues colles del grup manresà Dintre el Bosc, i de les quals es va proclamar vencedora la colla Violetes del Bosc, de Barcelona.

Al certamen, hi van haver colles de quatre categories diferents. En la categoria infantil va guanyar l’única participant, la colla dels petits d’Amunt i Crits de Terrassa. En la categoria juvenil també hi va haver un únic participant, la colla Brots de Dintre el Bosc. Els premis van estar més repartits en la categoria de Grans. Violetes del Bosc la va liderar seguit de Muntsataulats, 92.2, Dintre el Bosc i Amunt i Crits. Pel que fa a la categoria de veterans, els barcelonins Dansaires de Maig van quedar en primera posició, mentre que la colla Penedès, del Vendrell, va quedar segona.

Pel que fa a la revessa, en què les colles han d’endevinar el tiratge de la melodia que han de ballar, quatre colles la van encertar. Van ser Violetes del Bosc, Muntsataulats, Amunt i Crits i 92.2, però les dues últimes van ser desestimades, ja que es va considerar que havien rebut ajuda exterior.

El concurs es va fer amb la música de la Cobla Sabadell. A més, durant el certamen també es va viure un moment emotiu amb la interpretació d’El cant dels ocells en memòria del músic manresà David Solernou, que va morir el mes passat.

«Quan he vist la plaça veient les sardanes, les colles i la multitud de gent que hi havia se m’ha posat la pell de gallina. Amb això ja t’ho dic tot», va assegurar a Regió7 la vicepresidenta del Casal Cultural Dansaires Manresans, Dolors Jané. Aquesta entitat va decidir recuperar aquest concurs després de 30 anys. «Com que el nostre inici va ser amb les sardanes, vam decidir recuperar-les. La idea és que duri i es quedi», afirmava Jané. De fet, Manresa serà la capital de la sardana l’any 2024, un motiu més per a la recuperació d’aquest concurs que fomenta aquesta tradició nacional a la ciutat. Jané també va voler destacar la participació d’una colla infantil i va assegurar que aquest és el camí i que la idea és que vagi a més.

Entre el públic hi havia tant aficionats a la sardana com curiosos que van passar per la plaça per gaudir-ne. És el cas de dues manresanes que mentre veien les colles ballar les sardanes asseguraven que «això és vida» i destacaven la importància que amb actes com aquests els més petits puguin conèixer les tradicions del país. Pel que fa als més aficionats, com la manresana Maria Carme Fuster, van apuntar que era necessari per la ciutat recuperar el concurs i va demanar a les administracions que potenciïn i fomentin més la dansa tradicional catalana.