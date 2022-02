Una de les grans sorpreses de les Festes de la Llum d’enguany arribava anit amb la representació del Misteri de la Llum, que per primer cop després de deu anys es desenvolupava per complet fora de l’església del Carme. Això obria un nou ventall de possibilitats escèniques, que ja es van posar en pràctica amb la presència de més imatgeria local i d’elements fins ara inèdits en aquesta funció, com la pirotècnia, o dues grans boles inflables rodolant per damunt dels caps dels assistents que simbolitzaven l’arribada de la llum.

La plaça dels Infants es va convertir en l’escenari d’un espectacle totalment transformat i que ofereix un nou llenguatge escènic allunyat de les representacions clàssiques. Agafa elements molt propis del segle XXI, des de la projecció fins a la música electrònica, per explicar una història del segle XIV, però a la qual es manté fidel en tot moment. Ara, a més, i a diferència del format anterior, les escenes del misteri que es feien a l’església, la concòrdia, i el procés protocol·lari amb l’arribada de la llum i l’aigua al monument, s’uneixen en un únic espectacle encarat a la muralla i que es desenvolupa a diferents nivells, des de les escales fins a la vorera de la Muralla del Carme.

La d’ahir era una nova proposta sense diàlegs, sense interacció, amb molta música, molta dansa i molta percussió, i amb elements sovint tan abstractes que convidaven el públic a interpretar subjectivament el lligam que mantenien amb el relat. Tanmateix, l’espectacle intercalava la veu d’un narrador que anava situant l’espectador en el fil de la història.

Tot plegat s’impregnava d’un muntatge «més visual i no tant ritual», com abans, segons el seu mateix creador i coordinador artístic, Toni Fornells. Dins l’església «hi havia més litúrgia afegida, i ara hi ha més teatre de carrer». Això també es nota amb el muntatge musical, ara enllaunat, i que manté les partitures de Manel Camp, però s’intercala amb ritmes electrònics, alhora que hi ha més opcions per fer més visual l’espectacle «perquè l’entorn ho permet», afegia Fornells. El bestiari i la imatgeria manresana segueix sent una part protagonista i fins i tot guanya presència, perquè aquest nou format incorpora els gegants i la Gàrgola, que se sumen a l’Àliga, que ja formava part de l’anterior posada en escena.

Més imatgeria, els inflables, i la pirotècnia en forma d’un aplaudit castell de focs final, van ser els principals elements de sorpresa d’un espectacle en què també va tenir una presència destacada la dansa i les actuacions dels Tirallongues amb un pilar aixecat al final, els tabalers de Xàldiga, i quatre cantants, si bé la funció d’ahir va prescindir de les dues corals que hi havia fins ara.

Una pantalla gegant

Malgrat tots aquests canvis, l’espectacle es manté al voltant d’uns 40 minuts de durada, i ara es fa més assequible per al públic, tenint en compte que l’església del Carme s’omplia en totes les edicions i deixava bona part del públic a fora, que es perdia part de l’espectacle. En canvi, la posada en escena a l’exterior venia ahir acompanyada de la presència d’una pantalla gegant per on es podien seguir les escenes que eren difícils de veure per la llunyania o l’aglomeració de gent, que va omplir a vessar de cap a cap la Muralla del Carme fins a l’encreuament amb la carretera de Vic i l’entorn de la plaça.

Un canvi doblement motivat

Fornells explicava ahir que aquest nou format és una aposta de canvi després de deu anys de repetició i que obre noves oportunitats escèniques, però al mateix temps es presentava com un repte que manté l’organització a l’expectativa de valorar-ne els resultats, tenint en compte que «aquesta representació va néixer i créixer dins l’església del Carme i ara canvia el cent per cent».

Aquesta transformació té una doble motivació, segons explicava ahir el mateix Fornells. I és que, més enllà «de voler experimentar quin encaix podia tenir això a l’exterior després de trenta representacions» amb l’església com a protagonista (fins ara se’n feia una per la Llum i dues més per la Fira de l’Aixada, que enguany se suprimeixen), la pandèmia també hi ha tingut a veure. Amb la incertesa de com evolucionarien les restriccions i, per tant, de si seria possible o no mantenir les escenes dins l’església, «vam apostar per un format a l’exterior, que donés més garanties» de poder-lo representar, apunta Fornells.

La d’ahir, a més, va ser la primera posada en comú entre totes les persones que intervenen en l’espectacle, assegura Fornells. Ahir explicava que s’hi ha estat treballant de ple des del novembre, precisament quan més es van començar a endurir les restriccions per la pandèmia, i això ha dificultat els assajos. Es va fer un repartiment de feines i s’ha estat treballant per parcel·les, sense la possibilitat ni tan sols d’haver pogut fer un assaig general. Tot un repte, tenint en compte que es feia front a un espectacle nou, en un espai lliure «en el qual no estem habituats», i en uns temps difícils. El públic dirà si s’ha superat la prova, i per les sensacions que hi havia ahir just acabada la funció, tot apunta que sí. En acabar, Fornells apuntava que li havien arribat bones valoracions de l’espectacle.