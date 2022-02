«Sigues el canvi que vols veure en el món». Aquestes paraules, construïdes a partir de centenars d’espelmes il·luminades, convertien ahir al vespre la plaça Sant Domènec i un tram del carrer del Born en un dels epicentres de les Festes de la Llum.

L’encesa de la Nova Llum, que cada any impulsa Òmnium Cultural amb alguna proposta que convidi a la reflexió, va captivar com mai ahir el públic que passejava per la plaça, i que fins i tot es va sumar als organitzadors en l’encesa d’espelmes per poder completar tota la instal·lació. I és que, a continuació de la frase es dibuixava un camí que conduïa cap a una escala projectada en horitzontal, al carrer del Born, i també en vertical, a través d’una estructura de 20 metres també il·luminada (en aquest cas no era amb espelmes). Tot plegat es completava amb una segona instal·lació, que porta per nom Fars, a base de quatre estructures on es projectava la cara de persones, de diferents edats, i amb un joc de llums que, com un far, les il·luminava i les enfosquia com un reflex de la captació d’emocions a través de la imatge.

L’aposta d’enguany és obra del col·lectiu La Caixa de Vidre, dels artistes Quim Moya, de Cal Gras; el manresà Oriol Segon, i Quim Torras, de Castellserà. Segon explicava el lligam d’aquesta instal·lació amb la necessitat de canvis generats per les crisis actuals, com la pandèmia.