En el marc de la Festa de la Llum, avui a les 7 de la tarda tindrà lloc a l’Auditori de la Plana de l’Om la segona projecció del documental «Llavor per a la justícia global», un projecte sobre la cooperació local a la ciutat produït per l’Ajuntament de Manresa a través de la productora TriebFilms. L’acte s’inspira en la figura d’Arcadi Oliveres Boadella i el seu discurs d’apoderament de les xarxes de cooperació locals, i és per això que es comptarà amb Mar Valldeoriola, editora de diversos llibres del reconegut activista com «Paraules d’Arcadi» i autora del pròleg del mateix llibre.

Valldeoriola presentarà l’acte i formarà part d’una taula rodona posterior a la projecció acompanyant a membres de l’entitat Justícia i Pau, del Consell Municipal de Solidaritat i un dels directors del documental, Isaac Carbonell. L’acte es tancarà amb una representació artística inspirada en fragments de llibres d’Arcadi Oliveres. Les entrades són gratuïtes i es poden aconseguir a través de la pàgina web www.kursaal.cat al següent enllaç.