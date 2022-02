Les assemblees de l’ANC del Bages i el Moianès, amb la col·laboració d’Òmnium Cultural, el Consell per la República i la Intersindical-CSC, organitzen un debat amb el títol «Ara toca posar-nos d’acord, fem gran la força de la gent!», demà a les 7 de la tarda a la Sala d’actes del Casino de Manresa.

A l’acte, conduït per la directora del diari digital El Món Sílvia Barroso, hi intervindran Sergi Perelló (secretari general de la Intersindical-CSC), Ona Curto (presidenta de l’assemblea de representants del Consell per la República), Jordi Corrons (vicepresident d’Òmnium Cultural Bages-Moianès) i Martí Claret (secretari nacional de l’ANC).