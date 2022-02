L’esclat de dotze petits castells de focs simultanis des de dotze punts de Manresa a càrrec de Xàldiga va cloure, anit, una Festa de la Llum que, després del parèntesi de l’any passat per la pandèmia, va recuperar els actes més tradicionals. Sobretot en la ballada participativa, es va veure que tornava l’alegria a la celebració.

A 2/4 d’11 del matí la concelebració eucarística a l’església del Carme presidida per primer cop pel nou abat de Montserrat, Manel Guash, va omplir tots els bancs, on els assistents van trobar un programa de la celebració, els Goigs de la Llum per a la cantada final, un punt de llibre i un tríptic amb instantànies del Carme de Fotografia Vert. L’abat va agrair la invitació a la festa i en el sermó es va referir a sant Ignasi i a la commemoració dels 500 anys de la seva estada a Manresa dins d’una reflexió que va tenir com a epicentre el mot harmonia. Mentrestant, a fora de l’església van anar arribant la imatgeria, el públic i els Tirallongues que, acabada la missa, van oferir la tradicional pujada del pilar de 4 per les escales del Carme, que no va incloure la baixada perquè l’estructura de castell no va donar prou garanties als castellers i van decidir no fer-la.

Tot seguit, la festa es va traslladar a la plaça Major, amb una eixordadora Tronada Manresana per la Pirotècnica Peñarroja al mig de la plaça, envoltada de tanques i amb el públic al darrere. Hi va haver la ballada de la imatgeria, començant pels cavallets, que celebren 40 anys i acabant per l’àliga, la més aplaudida, i entre uns i l’altra, els nans, els gegantons, la pubilla i l’hereu, els gegants i el lleó. Des del balcó s’ho van mirar les autoritats i organitzadors. Com a record, els convidats van rebre una bossa amb els pregons de la Llum, el programa de Manresa 2022 i una paperina amb ametlles de la Llum.

On es van notar més les ganes de recuperar la festa després del parèntesi obligat per la covid va ser en la ballada participativa amb la Cobla Ciutat de Manresa, seguida de la ballada de sardanes, a les quals es va apuntar l’alcalde Aloy.

A la tarda es va repetir l’escape room de diumenge i a les 21 hores i 21 minuts es van fer els castells de foc simultanis com a punt final.