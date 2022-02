La Diputació de Barcelona va retirar injustificadament 163.000 euros de subvenció a l’Ajuntament de Manresa per al futur Museu del Barroc de Catalunya. L’error serà subsanat amb un ajut nominatiu pel mateix import.

L’error de la Diputació va emergir en el darrer ple municipal per una pregunta del grup municipal del PSC. El seu portaveu, Anjo Valentí, ja amb anterioritat a la lectura de la pregunta va plantejar si el nou coordinador general que s’implantarà a l’Ajuntament hauria pogut evitar «la pèrdua de 163.000 euros en unes inversions que no es van poder ni gestionar ni, evidentment, justificar».

El PSC va afirmar que havia constatat que la Diputació «ens ha revocat 163.613,99 euros per manca de documentació que justifiqui l’import concedit després d’haver finalitzat el tràmit d’audiència sense haver-se presentat cap documentació des de l’Ajuntament que ho provés».

I afegia que «voldríem escatir què contemplaven aquestes millores, en quins edificis i quines d’aquestes s’han deixat de fer i perquè des de l’Ajuntament no es va poder invertir i, per tant, justificar la quantitat esmentada».

Clatellada d’Aloy a Anjo Valentí

L’alcalde Marc Aloy va respondre que l’Ajuntament va tramitar totes les justificacions pertinents dins del termini. Va explicar que el va trucar el gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació per dir-li que havien comès un error en el tràmit de validació de la justificació «i s’havia generat un document sobre la manca de justificació de 163.613,99 euros. I com era un error seu ells mateixos ens proposaven que ens atorgarien una subvenció nominativa pel mateix import».

L’alcalde va afegir que el gerent de l’àrea li havia confirmat que la subvenció nominativa ja estava al pressupost de la Diputació de Barcelona del període 2022 i «fa uns dies vam iniciar de nou els tràmits perquè ens fos atorgada novament aquesta subvenció».

Per tant, segons l’alcalde, «ni desídia ni error de l’Ajuntament hi hagi o no coordinador general».

I va reblar reiterant que l’error és de la Diputació «que és una institució enorme, que té coordinador general, molts gerents, moltíssims tècnics i moltíssims assessors i, per tant, malgrat tot hi va haver un error, perquè ningú és infal·lible».

Per acabar, Aloy li va fer un prec a Valentí: «la propera vegada que tingui un dubte en comptes d’entrar una pregunta d’última hora per veure si cola un gol al govern faci la consulta, li respondrem segur o, sinó, també ho pot demanar a algun assessor de la Diputació». Anjo Valentí és assessor del grup socialista a la Diputació de Barcelona.