Després de l'enderroc, l'any passat, de la discoteca la Carpa del Riu, ha començat una nova fase de millora del tram del passeig del Riu de Manresa que va del pont de Sant Francesc fins a la rotonda del Mil·lenari. Consisteix en la urbanització de tota la part de la vorera, que serà amb un paviment granulat, i també l'endreça de la convivència dels vianants i cotxes en aquest espai. Es tracta de 3.153,65 m2 i el cost es de 365.000 euros. La durada prevista de les obres és de dos mesos. A banda de dotar l'espai d'una vorera de més de 3 metres d'amplada, el que es farà serà situar l'aparcament en bateria dels cotxes, que ara hi aparquen trepitjant la vorera, a tocar de la calçada. Hi haurà quaranta places. Menys que les que ocupen l'espai actualment perquè per fer l'endreça caldrà prescindir d'alguna.

Aquest migdia n'han fet la presentació l'alcalde Marc Aloy i els regidors Josep Gili i Pol Huguet, que han destacat la millora en general que està fent aquest tram urbà paral·lel al riu. L'enderroc de la Carpa del Riu no només ha permès guanyar zona de parc sinó també eliminar un tap que entorpia la continuïtat del passeig al costat del riu i que tapava les vistes. Ara es veu bé el pont de Sant Francesc i s'intueixen la Seu, Santa Clara... Huguet també ha recordat que, de mica en mica, es va millorant el bosc de ribera a base d'eliminar-ne les espècies invasores, sobretot canyes, i substituir-les per espècies autòctones. En aquest tram en concret el que s'ha fet ha estat tallar-les perquè no hi hagi la barrera de canyes que hi havia abans.

Actualment, a la zona d'obra ja hi ha material i s'han començat a posar tanques a la vorera, de manera que hi ha un tram on ja no es pot aparcar. L'actuació inclourà la retirada dels bancs que hi ha ara, que estan molt destrossats i que es substituiran per altres de l'estil dels que hi ha al parc de la Font de les Oques, amb i sense respatller.

Després d'aquesta fase en vindrà una altra que, ha remarcat el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, vol ser el mínim d'intervencionista i que, bàsicament, consistirà en la plantació d'arbres seguint el traçat dels que ja s'han plantat on hi havia la Carpa del Riu per fer un passeig arbrat al costat del riu. Ha explicat que de l'arbrat que hi havia a l'interior de la Carpa del Riu només se n'ha pogut salvar una palmera que s'ha portat al viver. A manca d'aquests arbres, "és van plantar cinc alzines i una dotzena de freixes".

Les obres que ara comencen també inclouran l'adaptació dels passos de vianants per creuar a la vorera de la banda on hi ha les cases, que ara no ho estan. Alhora, constaran de la plantació de dues fileres d'arbrat, un alineada amb l'aparcament en bateria i l'altra que recuperarà l'alineació d'arbres que es va malmetre per la fuita del col·lector de salmorres. S'acompanyarà la plantació amb la instal·lació d'una xarxa de reg.

A banda, es modificarà la ubicació dels dos semàfors existents per adaptar-los a la nova ordenació de la vorera.

L'alcalde Aloy, s'ha mostrat molt satisfet de poder presentar el projecte i de la feina feta, ha posat èmfasi en "la revalorització" que s'està fent "de tot el que ens aporta el riu. Som una ciutat privilegiada que tenim riu amb un bosc de ribera que no ha estat excessivament transformat com ha passat amb altres ciutats". Ha insistit en la importància de millorar-lo i de potenciar-lo. El regidor Gili, responsable de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, ha explicat que l'actuació respon a la "voluntat política d'anar millorant tot l'espai públic". El regidor Huguet ha recordat que la millora s'ha dividit en tres fases. L'enderroc de la Carpa del Riu, les obres actuals i una tercera fase que "serà l'interior del parc, de cara al 2023", per a la qual encara no hi ha un projecte fet, si bé n'ha avançat la intenció de plantar arbres per fer l'esmentat passeig paral·lel al riu.