Per primer cop des de l’inici del segon trimestre, el balanç setmanal tant de persones confinades com de positius de covid detectats en deu dies als centres educatius de l’àrea central s’ha situat per sota del miler. Una dada que ratifica la bona evolució dels efectes de la pandèmia a l’entorn de les aules, traçant una camí en paral·lel al de la progressió general.

Si, per si sola, aquesta referència inicial ja és simptomàtica, posada en context mostra que, realment, el nombre de positius i de confinaments està assolint nivells molt baixos. D’entrada, cal dir que als centres educatius de les set comarques que componen l’àrea d’influència de Regió7, des de les llars d’infants fins a batxillerats i cicles formatius, hi ha prop de 67.000 alumnes. En tancar la darrera setmana, la xifra de persones confinades en l’entorn educatiu de tot aquest territori era de 649 persones. És a dir, per sota de l’1% del total. Mentre que el nombre de positius detectats en els últims deu dies era de 926 (l’1,3% del total).

Però és, sobretot, comparades amb les dades de les setmanes precedents que s’evidencia que el que s’està produint és una caiguda en picat de l’impacte de la pandèmia a les aules. La represa del curs en aquest segon trimestre va anar de la mà de l’eclosió de la variant òmicron i de la seva elevadíssima capacitat de contagi. De manera que, només al Bages, la primera setmana ja es va tancar amb un total de 1.659 confinats, que és gairebé el triple del que hi ha ara a les set comarques juntes. Al conjunt del territori, aquella arrancada de trimestres es va cloure amb gairebé 3.700 persones fent quarantena, una xifra quatre vegades superior a l’actual.

La caiguda, però, és encara més espectacular si la comparem amb les dades del final de la segona setmana, que és quan en global es van tocar sostre, fruit de la interacció dels primers dies. Entre una setmana i l’altra els confinats i els positius a les aules es van duplicar. Al conjunt del Bages, Moianès, Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell, Solsonès i Anoia es va arribar 15 dies després de Nadal a un total de 7.236 persones de l’entorn educatiu fent quarantena a casa, i 6.363 nous positius de covid detectats en aquell moment. Parlem de tancament de setmana del 22 de gener. És a dir, tot just fa un mes. 30 dies després, hi ha 6.587 persones menys fent confinament domiciliari, i el nombre de positius detectats en els darrers deu dies és de 5.437 persones menys. Per tant, la caiguda és absolutament accentuada. La disminució generalitzada de l’impacte del coronavirus, afegit al fet que aquesta mateixa bona evolució ha fet relaxar els paràmetres en base als quals es decreten els confinaments, fa que a data d’ahir (i en el tancament de la setmana passada) no constés ni un sol grup en quarantena a cap dels centres de les nostres comarques.

Les dades de l’àrea central van en plena sintonia amb les del conjunt de Catalunya, on ahir només hi havia un grup-classe confinat (a la comarca de l’Alt Camp). La xifra de persones confinades era de 10.891, mentre que un mes enrere era gairebé tretze vegades superior 129.852. Pel que fa al nombre de positius detectats en els últims deu dies, en el lapse d’un mes s’ha passat de 116.111 a 15.621.