Un polític en estat pur. Intel·ligent i dialogant, que sabia dir no quan creia que tocava fer-ho i que entenia la política com un valor democràtic però també de coneixement. Així defineixen Jordi Marsal i Muntalà les persones que el van tractar i que van coincidir amb ell, sobretot a la seva etapa a l’Ajuntament de Manresa. Va formar part del govern municipal quan es va recuperar la democràcia, i va ser diputat al Congrés de Madrid durant 25 anys. Marsal va morir dilluns al vespre als 70 anys. Feia 11 anys que li havien diagnosticat un càncer de pròstata d’alt risc. El funeral se celebrarà avui a les 12 del migdia al tanatori de Mémora de Manresa.

«Vam passar molts anys junts» va recordar ahir l’exalcalde de Manresa, Joan Cornet. Marsal era el número dos de la llista del PSC que va guanyar les eleccions municipals el 1979 i que encapçalava Cornet. «Són moments tristos, però sempre està bé recordar els bons. Des que vam començar al PSC a Manresa, vam guanyar l’alcaldia i fins que vam perdre, van ser anys meravellosos. També per poder haver treballat amb ell. Per la seva visió. Per la seva capacitat de convèncer, la seva eficàcia en la gestió i per la seva gran capacitat de treballar en equip».

La filosofia

Cornet i Marsal van coincidir a l’institut Lluís de Peguera, on estudiaven batxillerat. «Sempre era dels primers de la classe», i «quan tothom esperava que fes una carrera tècnica va decidir estudiar Filosofia», va rememorar Cornet. «Segurament perquè creia, com Plató, que els governants havien de ser filòsofs». Considera que Marsal va ser «providencial» pel govern de Manresa sense oblidar la seva estada al Congrés. «Per mi és una pèrdua personal. Perdem un amic, un bon ciutadà i un gran polític».

El també exalcalde de Manresa Jordi Valls va afirmar que va ser una persona «que em va ajudar moltíssim. Un aprèn veient el que fa l’altre. Amb l’exemple», i era «extraordinari». Segons la seva opinió, s’ha identificat Marsal «com una persona vinculada al poder democràtic. Però tenia una virtut: que el saber i el poder van vinculats. Ell entenia la política com un valor democràtic, de coneixement, reflexió i diàleg. En canvi l’escenari actual, on tot és imatge, és que no hi ha adversaris, sinó enemics. I que el diàleg és una forma de debilitat. Ell representava el contrari», segons l’opinió de Valls.

Va destacar també la seva feina a Defensa. «El que es veu a Ucraïna és que la democràcia també es defensa amb estructures militars». «Jo valoro la seva honestedat, la seva ètica del treball i que una persona pot tenir somnis i ganes de transformar coses però que cal tenir suport de l’Administració».

Era política

Jordi Marsal va ser diputat al Congrés de Madrid durant 25 anys. Des del 1982, quan Felipe González va aconseguir una amplíssima majoria absoluta, fins el 2008. Set legislatures. El també manresà Joan Canongia el va rellevar com a diputat del PSC adscrit a la Catalunya central. «Ell era política», va dir ahir a Regio7. «No hi ha cap altre definició. Un polític en estat pur». Considera que gent com Marsal eren els que donaven prestigi a la política. «Podria haver fet qualsevol altre cosa, però s’hi va dedicar per vocació». Posa com a exemple «del seu prestigi no tan sols a Espanya sinó a nivell internacional» que quan el PSOE va perdre les eleccions davant el PP el 1996, Marsal va continuar assessorant Defensa.

Unió Socialista del Bages

Els anys setanta Marsal va començar a militar a la Unió Socialista del Bages. Posteriorment ho va fer al PSAN, on va coincidir amb qui fou regidor al primer ajuntament democràtic de Manresa i posteriorment membre de l’equip de govern per Esquerra Republicana de Catalunya, Ignasi Perramon. Marsal acabaria a Convergència Socialista, un dels embrions del Partit dels Socialistes de Catalunya.

«Encara que no coincidíssim en segons quines decissions o manera de fer, era una persona molt intel·ligent, va manifestar ahir Perramon. Se li ha de reconèixer capacitat d’anàlisi. Tenia una dialèctica brillant». Va remarcar que va ser actiu políticament a nivell local a Manresa, el Bages i a nivell català, «però després la seva carrera política va vincular-se plenament al PSOE i a la defensa de l’estat espanyol».

Pere Oms es va presentar a les municipals del 1979 per CiU. De Marsal «l’únic que puc dir és que hi he mantingut amistat durant tots aquests anys. Hi podia haver una discussió intel·ligent. El record que en tinc és d’una persona intel·ligent, brillant i expert en política internacional. Quan et donava la seva opinió l’havies de tenir en compte».

També va coincidir amb Ramon Majó, aleshores al PSUC. «Era un polític, amb tot el que tenen de bo i de dolent. Els que es dediquen a la política tota la seva vida són persones especials. Jo la vaig deixar perquè no era polític». Va recordar que «malgrat tots els conflictes que vam tenir a l’Ajuntament, el tracte personal va ser cordial».

El record de Meritxell Batet

L’actual presidenta del Congrés de Diputats, Meritxell Batet, va coincidir amb Marsal a la seva primera legislatura, la primera presidida per José Luís Rodríguez Zapatero. «Em va ajudar moltíssim en els primers passos que feia jo llavors en política». Van ser junts a la comissió de Defensa, «i tot el que sé d’aquest tema és gràcies a ell». El va definir com un home «humil, pedagògic, coherent, sensat, compromès amb els valors democràtics i sempre pensant en el bé del país».

L’exdiputat socialista Diego López Garrido també va ser company de Marsal al Congrés i a la comissió de Defensa. Ahir va recordar que era una «persona honrada intel·lectualment, molt precisa, objectiva i sensata. Un exemple del seny català». Va afirmar que havia aportat molt al debat polític.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va destacar d’ell que durant la transició «va tenir un paper fonamental en la construcció dels ajuntaments democràtics. El recordarem com un polític astut, pragmàtic i intel·ligent, de conviccions fermes».

El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Salvador Illa, es va mostrar ahir «colpit» quan es va conèixer la notícia del traspàs del manresà.

La política era la vida de Jordi Marsal i Muntalà. Va començar a militar en la clandestinitat a la Unió Socialista del Bages i també el PSAN. Posteriorment es va incorporar a Convergpencia Socialista, un dels grups que va acabar desembocant en el Partit dels Socialistes de Catalunya. Va ser un dels fundadors de la Federació XI del PSC, la de la Catalunya central. Va ser regidor del PSC a l’Ajuntament de Manresa els primers quatre mandats democràtics, i diputat al Congrés durant 25 anys. No hi ha més de cinc diputats que hagin estat tan temps al Congrés, va recordar ahir el socialista manresà Joan Canongia.

La trajectòria pública de Marsal va començar, però, el 1979, a les primeres eleccions municipals després de la recuperació de la democràcia. Marsal era el número 2 de la llista dels socialistes que encapçalava Joan Cornet i que va guanyar els comicis amb 8 regidors. Formaria govern dos mandats. El 1987 guanyaria les eleccions el convergent Juli Sanclimens, traspassat el juny de l’any passat. Va continuar com a regidor a l’oposició a l’Ajuntament de Manresa dos mandats més. El 1991 fins i tot va ser cap de llista. El 1995 els socialistes recuperarien l’alcaldia amb Jordi Valls i el tripartit.

De la seva primera etapa a l’Ajuntament de Manresa deia en una entrevista a Regió7 el gener del 2008 que va ser «una experiència irrepetible perquè creaves un ajuntament democràtic, perquè hi havia una estructura que s’havia de canviar, pocs recursos econòmics, i la consciència que els errors que es cometien podien condicionar el desenvolupament futur d’aquesta administració». Va continujar recordant que «ens enfrontàvem a un repte que cap altre polític municipal no s’havia trobat mai. Van haver de fer un ajuntament nou des de zero. Per força vam haver de posar molta imaginació».

Si la trajectòria de Marsal en la política local va ser llarga, en la nacional encara ho va ser més. El 1982, quan el PSOE amb Felipe González al capdavant va aconseguir majoria absoluta, Marsal va entrar de diputat. Ho seria fins el 2008 i s’especialitzaria en temes de defensa. Això el va dur a presidir durant un temps la delegació espanyola a l’assemblea parlamentària de l’OTAN. Va ser portaveu del grup socialista a la comissió de Defensa i va arribar a ser adjunt al director del Centre Superior d’Estudis de la Defensa Nacional (Ceseden). «La defensa és com una assegurança. Sempre és millor no fer-la servir, però si passa alguna cosa és millor tenir-la», va manifestar en una ocasió. Entre altres coses va participar en la comissió que va promoure la professionalització de l’exèrcit i en les lleis de constitució del Centre Nacional d’Intel·ligència. Va ser membre, igualment, de les comissions d’administracions públiques, d’indústria, d’assumpres exteriors i de peticions.

Quan acabar la seva etapa de diputat va calcular que havia volat 2.300.000 quilòmetres, que seria l’equivalent a fer 57 vegades la volta a la Terra.

Un cop fora del Congrés va continuar la seva activitat política. Va ser nomenat assessor de la ministra de Defensa Carme Chacón durant el govern de José Luís Rodriguez Zapatero.

El 2010 li van detectar un càncer de pròstata d’alt risc. Aleshores li van suggerir la possibilitat de participar en un assaig clínic per combatre la malaltia i hi va accedir «perquè és una forma de contribuir a ajudar al sistema de salut», va dir públicament.