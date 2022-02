El seu jersei negre de coll alt, les seves ulleres, veure’l de professor de grec clàssic. Aquesta és la primera imatge que tinc de Jordi Marsal a mitjans dels anys 70, quan era professor a la Badia Solé. Era una imatge bastant icònica en aquells temps d’obertura que vivíem en el tardofranquisme.

Vaig tornar a retrobar-me amb ell a finals dels anys 80, quan ell era tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa i diputat al Congrés dels Diputats, i vaig tenir l’oportunitat de conviure-hi de forma intensa durant el període que va del 1987 al 1995, jo, aleshores, com a regidor a l’oposició del PSC a l’Ajuntament de Manresa i, posteriorment, del 1995 al 2006, com a alcalde de Manresa.

Ha estat un referent important per a mi i per a molta gent de Manresa. D’ell en vaig aprendre que dedicar-te a la política o a la funció pública no és només tenir idees i somnis per millorar la vida dels ciutadans (que cal tenir-les), sinó, també, ser rigorós i analitzar el suport legal, les conseqüències financeres i l’impacte social de les decisions que es prenen. Entenia l’administració pública com una entitat que ha de garantir de forma eficient els drets dels ciutadans, però, també, que ha d’incorporar polítiques de redistribució en l’àmbit fiscal.

Jordi Marsal, també en la seva etapa a Madrid, es va especialitzar en un sector desconegut i sovint menystingut com era el de la Defensa. Va ser un expert en els assumptes de geopolítica que tenien a veure amb les forces armades i la seva funció de seguretat en la democràcia europea. Avui, quan veiem les discussions i la tensió que hi ha a Ucraïna degut al posicionament de Rússia, potser valorarem més la persistència de Jordi Marsal en aquest tema i la seva voluntat de treballar en un àmbit que també forma part de la defensa dels valors democràtics a Europa.

En Jordi forma part d’una generació que va fer la Transició. Que valorava l’adversari polític, com a adversari, no com a enemic. Que utilitzava la dialèctica per convèncer i per defensar i argumentar les seves posicions polítiques. Que lluny d’afirmar amb contundència que la seva era l’única raó, acceptava el dubte com un element substancial del debat polític i del propi coneixement. Era una persona d’intel·ligència serena, amb una gran cultura i amb una visió de la política on el coneixement i el poder estan íntimament lligats, com deia Foucault .

Gràcies Jordi per permetre’ns aprendre de la teva ètica del treball, de la teva honestedat, dels teus principis democràtics, de la teva curiositat i, també, del teu sentit de l’humor intel·ligent.

Una magnífica persona, un gran polític.